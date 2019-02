Während auf der Bühne die Eigengewächse der „Welberger Bütt“ für Stimmung sorgen werden, wünschen sich die Verantwortlichen wieder zahlreiches und im besten Fall verkleidetes Publikum vor der Bühne.

Zum „Hühner holen“ treffen sich die Schützen des Vereins bereits um 9 Uhr in der Gaststätte Sandmann. „Dort werden die Gruppen eingeteilt und auf die jeweiligen Bezirke verteilt. Gesammelt wird in diesem Jahr in den Bezirken ‚Vor der Vechte’, das heißt im Bereich Bökerhook und Schweringhook“, informiert der Schützenverein in einer Pressemitteilung.

Im Anschluss geht es auch für sie zur Vechtehalle. Dort werden David und Hanse durch das Programm führen. Letzteres steht diesem Jahr unter dem Motto „Viele Hände – schnelles Ende. Schnelle Beine – viele Scheine für Vereine.“ In der Bütt sind in diesem Jahr unter anderem Sissi aus Welbergen, Kollege „Wünsch dir was“ und natürlich das Männerballett, welches erneut seine Tanzkünste unter Beweis stellen möchte. Die Musiker der Kapelle Gust sind ebenfalls wieder mit von der Partie – in diesem Jahr bereits zum 25. Mal. Die Musiker begleiten das Programm in der Vechtehalle musikalisch.