„Il violino nel romanticismo, ma non solamente . . .“ – so lautet der Titel ihres Konzerts folgerichtig, „denn das Repertoire spannt den Bogen zwischen Romantik und Neuzeit“, schreibt die Stadt in einer Ankündigung. Darunter finden sich auch zwei eigene Kompositionen des Allround-Talents Günther Wiesemann , der als Perkussionist, Pianist und Organist, Komponist und Lyriker künstlerisch unterwegs ist.

Der Name des musikalisch vielseitigen Ensembles, „Tamigu“, erfüllt einen Doppelsinn: Zum einen finden sich die jeweils ersten Silben ihrer drei Vornamen zusammengezogen wieder. Zum anderen versteckt sich der Hinweis, dass die Musiker neben ihrem Hauptinstrument auch mit verschiedenen kleinen Schlaginstrumenten auftreten.

„So wird in Wiesemanns Komposition ‚Re degli amici’ (zu Deutsch: ‚Der König der Freunde’) im Verlauf der Aufführung ein kleiner Gong (‚Tam’) zwischen den drei Musikern weitergereicht. Auf die Geste, die durchaus auch symbolisch zu verstehen ist, können die Konzertbesucher einmal selbst achten, denn auch das originelle Stück wird ihnen am Sonntagabend zu Gehör und zu Gesicht gebracht“, schreibt die Stadt in ihrer Ankündigung.