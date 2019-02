„Der Ortsverein möchte allen Och­trupern die Gelegenheit geben, die SPD-Kandidatin für das Europaparlament , Sarah Weiser , persönlich kennenzulernen“, schreibt die Partei in einer Pressemitteilung. Am 26. Mai (Sonntag) haben alle Europäer die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Anlässlich des Weltfrauentages am 8. März seien beim Besuch von Sarah Weiser insbesondere Themen wie „Gleichstellungspolitik in einem sozialen Europa“ auf der Tagesordnung.