Verrückte Messe für die Karnevalisten

Handstand mitten in der Kirche, Polonaise durchs Kirchenschiff, verkleidete Gestalten beim Gottesdienst und ein Organist, bei dem man rätselte, ob es denn Thomas Lischik war, der sich da unter der schrill-gelben Perücke verbarg.

Ja, es ging ziemlich verrückt zu am Sonntagmorgen in der Lambertikirche. Warum, das verkündete der Kinderchor von Sankt Lamberti mit einem schwungvollen Lied, das die Gläubigen zum Schunkeln aufforderte. „Wir feiern heute Karneval und alles ist erlaubt.“ Dieser karnevalistische Frohsinn ließ sich wunderbar in die Eucharistiefeier einbinden. Pastor Stefan Hörstrup bekam vom Kinderdreigestirn dafür einen Orden verliehen. Sein Karnevalshut sei ihm leider abhanden gekommen, bekannte er. „Den muss Kaplan Berger wohl mit nach Dinslaken genommen haben“, lachte der Geistliche.