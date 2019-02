Dort stellte Kämmerer und Fachbereichsleiter Roland Frenkert den aktuellen Sachstand von Seiten der Verwaltung vor. „Als im vergangenen Juni die Grundschulen erklärt haben, was sie dafür benötigt, sind wir sofort tätig geworden.“ 255 000 Euro seien für die digitalen Medien (Hardware) bereits in den Haushalt 2019/2020 eingestellt worden. Aber, so schob Frenkert nach, „mit der reinen Ausstattung alleine ist es ja nicht getan. Auch das Drumherum muss passen. So übernimmt die Stadt mit ihrem IT- und EDV-Bereich die Betreuung der Server. Und das ist Bürokratie pur.“ Es müssten nicht nur Konten für die Schulen eingerichtet, diese gewartet und beaufsichtigt werden, auch der Versandt etwa von Software, die Verwaltung der Lehrer-Zugangsberechtigungen oder Updates zählten dazu.

Nicht zuletzt sei ein weiterer Faktor die gut funktionierende Anbindung der Server an eine Plattform – in diesem Falle die Umstellung auf I-Serv. „Und da reden wir dann über den Breitband-Ausbau“, erklärte der Kämmerer. Hierzu habe die Kommune Gespräche mit den Stadtwerken geführt und gemeinsam nach einer Lösung gesucht: „Die Stadtwerke haben sich wirklich nach aller Kraft bemüht, attraktive Angebote für die Schulen in Ochtrup und Langenhorst zu unterbreiten. Die Konditionen waren so gut, dass wir sofort zugesagt haben. Welbergen werden wir sicherlich auch noch in den Griff bekommen.“ Erste Fortschritte seien bereits erkennbar, so der Kämmerer, „aber so etwas kann man nicht mal nebenher leisten, das erfordert schon einigen Aufwand. Und mit dem Breitbandausbau ist meiner Ansicht das Ende der Fahnenstange auch noch nicht erreicht.“ Er sehe allerdings keine Chance, betonte, der Verwaltungsvertreter, „dass wir die Anbindung bis zum Sommer realisieren können. Ich hoffe aber, dass es bis Oktober gelingt.“

Ins ähnliche Horn stieß Roland Frenkert bei der Umstellung auf den reibungslos funktionierenden Server I-Serv, mit dem es aktuell noch Probleme gibt, wie Gymnasialleiter Peter Grus im Ausschuss erläuterte. Roland Frenkert: „Versprechen können wir nichts, aber wir sind guten Mutes, diese Aufgabe bis Sommer 2020 lösen zu können.“