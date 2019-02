Keine Zeit mehr vergeuden

Am Montagabend wurde im Ausschuss für Bildung und Sport Tacheles geredet. Doch es waren nicht Politiker und Verwaltungsmitarbeiter, die dies taten, sondern die Leiterin der Städtischen Realschule, Doris Nollen Kuhlbusch.

Rückblick: Schon seit einigen Jahren debattiert die Politik darüber, ob und in welchem Umfang das Schulzentrum erweitert werden kann, denn alle drei weiterführenden Schulen haben Bedarf angemeldet. Ein neues Multifunktionsgebäude sollte alles richten. Im Herbst vergangenen Jahres stellte die Verwaltung dieses dann jedoch wieder zur Debatte, da sich die Ausgangssituation durch steigende Schülerzahlen, die Rückkehr zu G 9 und weitere Aspekte verändert hatte. In Absprache mit den Schulleitungen schlug sie vor, über Anbauten an die bestehenden Gebäude nachzudenken. Doch die Politik lehnte dies ab, wollte am Multifunktionsgebäude festhalten.

Am Montagabend lag dem Ausschuss für Bildung und Sport ein Schreiben der drei Schulleitungen vor, in dem diese erneut auf besagte veränderte Ausgangssituation hinwiesen. Zudem hatte die Realschule einen Antrag gestellt, zusätzliche Raummodule anzuschaffen. Und um dem ganzen noch mehr Nachdruck zu verleihen, meldete sich Doris Nollen Kuhlbusch in einer Sitzungsunterbrechung zur Wort.

Die Schülerzahlen an allen drei weiterführenden Schulen seien stabil, beziehungsweise steigend. Im kommenden Schuljahr würden an der Realschule 156 Schüler entlassen. Neu angemeldet seien bisher 172. „Und es sind noch Kinder in der Pipeline“, machte Nollen Kuhlbusch deutlich. Zudem nimmt die Realschule als „Schule gemeinsamen Lernens“ zwölf Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf. Das habe wiederum Auswirkungen auf die Anzahl der Schüler pro Klasse. Die Schulleiterin geht davon aus, dass die Realschule im nächsten Schuljahr siebenzügig sein wird. Und dann stelle sich für sie nur eine Frage: „Was soll ich mit den Kindern machen? Ich kann sie ja nicht einfach unter die Decke nageln.“

Bereits 2012 sei erstmals Raumbedarf angemeldet worden. Nun liege es an der Politik, dieses Problem endlich vernünftig und vor allem nachhaltig zu lösen. Andernfalls müsse sie eine Lösung finden. „Wir haben noch keine Bestätigung für einen Schulplatz herausgegeben. Dann werden die verfügbaren Plätze eben verlost. Und wenn dann die ersten Kinder ins Ochtruper Umland verteilt werden müssen, ist das nicht mehr mein Problem“, führte Nollen Kuhlbusch den Politikern gnadenlos mögliche Konsequenzen vor Augen.

Kurzfristig lasse sich der fehlende Platz mit zusätzlichen, gut ausgestatteten Raummodulen kompensieren, doch das sei keine langfristige Lösung. Gemeinsam mit dem Leiter des Gymnasiums, Peter Grus , der dem Ausschuss als sachkundiger Bürger angehört, forderte sie die Politik auf, zeitnah ein Fachbüro mit der Erstellung eines tragfähigen, nachhaltigen Raumkonzepts zu beauftragen, das die Bedarfe aller drei Schulformen und eine mögliche Nutzung über den Unterrichtstag hinaus berücksichtige. Zudem verlangten die Schulleiter eine fachgerechte Bedarfsermittlung in Anlehnung an die veränderte Schullandschaft. Nollen Kuhlbusch und Grus erinnerten die Politiker zudem daran, dass sie „nur Schulleiter“ seien und sich deshalb nicht in der Lage sähen, die Fachplanung zu übernehmen. Das könne nur ein entsprechendes Büro. Wichtig war den Schulleitern auch, dass nun keine Zeit mehr mit Workshops und dergleichen vergeudet werde. Grus: „Die Planung vom Büro „Jugend Architektur Stadt“ hat sich für uns zu einem echten Boomerang entwickelt. Das hat uns nicht weitergebracht.“

Im Anschluss an die Ausführungen von Nollen Kuhlbusch und Grus war es einen Moment sehr still im Ausschuss. Doch die klaren Worte zeigten offenbar Wirkung. Alle Fraktionen zeigten sich offen für den Vorschlag der Schulen. Im Rat soll nun über den Antrag entschieden werden.