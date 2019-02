Organisiert von Biologielehrerin Petra Schulte , arbeiten die Referenten Lars Nienhuys ( AWO ), Nina Löbbering, Christiane Schepers und Arne Geraedts (Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle) in entspannter Atmosphäre ganzheitlich zu den Themen Liebe, Freundschaft, Sexualität, Verhütung, Aufklärung, dem eigenen Körper und Beziehungsaspekten. Daneben bestimmen der Blick auf unterschiedliche Werte und ethische Aspekte die Inhalte des Projekts.

Ziel der Veranstaltung ist es, die Jugendlichen zu einem selbstbestimmten und selbstbewussten Umgang mit ihrer Sexualität zu befähigen. Hier zeigt das Referententeam einfühlsam seine Erfahrung im Umgang mit diesen Themen. In einer aufregenden Zeit des sich selbst Findens, mit all den Einflüssen durch Internetforen, Fernsehen und Whats­App-Gruppen, bei denen die Schüler in unterschiedlichster Weise mit Sexualität konfrontiert werden, empfinden sie das Projekt „als Unterstützung bei der Entdeckung aller wichtigen Themen, die ein Schülerherz bewegen.“