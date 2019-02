Im Schuljahr 2019/2020 werden an der Lambertischule 88 Mädchen und Jungen in vier Klassen eingeschult. Acht Kinder haben einen Förderbedarf. Die Marienschule wird mit 67 Kindern (fünf Kinder mit Förderbedarf) dreizügig, die Von-Galen-Schule mit 55 Schülern zweizügig an den Start gehen.

Neben dem Schulbesuch ist auch der Bedarf für die schulischen Betreuungsmaßnahmen groß: „Bei den Anmeldungen für die OGS und ‚Schule von 8 bis 1’ sind die Maßnahmen zum Teil deutlich überbucht worden“, informierte Christian Engelmann vom Fachbereich Ordnung, Schulen, Soziales jetzt im Ausschuss für Bildung und Sport.

Für die OGS der Lambertischule verbuchte die Kommune 28 Anmeldungen, 20 Schüler gehen ab. Für die Betreuung „8 bis 1“ gibt es 39 Anmeldungen bei fünf Abgängen, die Frühbetreuung wurde für drei Kinder gebucht. Hier verzeichnet die Schule einen Abgang.

Auch an der Marienschule ist die Nachfrage deutlich höher als das Angebot. 35 Anmeldungen für die OGS stehen 20 Abgänge gegenüber. Bei der Betreuung „8 bis 1“ gilt es elf Kinder mehr unterzubringen als im vergangenen Schuljahr. Für die Frühbetreuung wurden fünf Kinder mehr angemeldet. An der Marienschule könnte sich die Lage mit der Fertigstellung des Anbaus entspannen. Die Stadtverwaltung peilt in diesem Zusammenhang den 1. November an.

Die Betreuungsangebote sind auch an der Von-Galen-Schule gefragt. Dort wurden zwölf Kinder für die OGS angemeldet, sieben gehen ab. Für die Betreuung „8 bis 1“ sind es elf Kinder mehr als im vergangenen Schuljahr. Die Frühbetreuung wird nur für ein Kind in Anspruch genommen.

„Die Teilnehmerzahlen für die Hausaufgabenbetreuung an den Grundschulen stehen erst zu Beginn des neuen Schuljahres fest“, informierte Christian Engelmann. Er geht allerdings mit Blick auf die notwendigen Absagen bei den anderen Betreuungsangeboten von einer steigenden Nachfrage aus.