Bereits Ende September vergangenen Jahres hatte der Jugendhilfeausschuss des Kreises Steinfurt der pme Familienservice gGmbH den Zuschlag für die Trägerschaft einer Vier-Gruppen-Kita in Och­trup gegeben und war damit der Empfehlung des Stadtrates gefolgt (wir berichteten). Im Ausschuss für Bildung und Sport teilte der stellvertretende Leiter des Fachbereichs Ordnung, Schulen, Soziales, Christian Engelmann, nun mit, wo die neuen Kindertagesstätte künftig stehen wird: „Der Bau der Kita wird auf dem Gelände der Könige und Grafen Immobilien am Gausebrink/Witthagen zum Jahr 2020/2021 realisiert.“ Bereits zum Kindergartenjahr 2019/2020 werde die Trägerin in den ehemaligen Räumen der Firma Uponor an der Professor-Katerkamp-Straße mit einem dreigruppigen Provisorium ähnlich wie die Kita „De Lütten“, die mittlerweile an die Schützenstraße umgezogen sind, starten.