Ein Spiegel der Gesellschaft

Dass die körperliche Züchtigung inzwischen abgeschafft ist, ist gut so. Dass aber die Diskussion und die Auseinandersetzung miteinander noch längst nicht in jedem Elternhaus Einzug gehalten haben, ist nicht nur sehr bedauerlich, sondern auch tagtäglich an den Schulen spürbar. Und zwar von der ersten bis zur zwölften Klasse.

Die Realschule, an der bislang Lisa Hewing auf einer halben Stelle als Schulsozialarbeiterin viele der Probleme der Jugendlichen aufgefangen hat, beantragte nun die Aufstockung um eine weitere Stelle. Denn mit steigenden Schülerzahlen (die WN berichteten), so die Begründung, sei Schulsozialarbeit bei einem Umfang von bislang 19,5 Wochenstunden nicht mehr verlässlich und ausreichend zu leisten.

An der Realschule spiegelt sich inzwischen die gesamte Lebenswirklichkeit der Gesellschaft wieder – wie auch an allen anderen Schulen Ochtrups – , führt Lisa Hewing in einer Stellungnahme an das Schulamt aus. Die Realität beschränkt sich nicht mehr nur auf Thematiken wie Lern- und Leistungsschwierigkeiten, auf Erziehungs- und Klassenprobleme. „Zunehmend macht Mobbing, beziehungsweise Cybermobbing, einen sehr großen Teil meiner täglichen Arbeit aus. Der unbedarfte Umgang von Schülern mit ‚Sozial Media‘ und die immer geringere Möglichkeit und Bereitschaft von Eltern, das Handeln ihrer Kinder zu kontrollieren und zu regulieren, hat enorme Auswirkungen auf das soziale Umgehen der Kinder untereinander. Und dies zeigt sich am deutlichsten in der Schule“, so Hewing in ihren Ausführungen weiter.

Schulverweigerung, psychische Erkrankungen und nicht zuletzt eine Verrohung der Mädchen und Jungen im Umgang miteinander führten dazu, dass beinahe täglich akute Krisen geklärt werden müssen. Das beinhalte in der Folge Gespräche mit Eltern, Klassengruppen oder auch anderen Institutionen, wie etwa Beratungsstellen oder auch Therapeuten.

Familiäre Situationen der Jugendlichen machen vor dem Schultor ebenfalls nicht halt, sondern spielen stark in den Alltag hinein. Etwa, wenn sich Eltern getrennt haben und sie bei der Ausübung des gemeinsamen Sorgerechtes nicht an einem Strang ziehen wollen.

Auch sind nach dem Eindruck von Lisa Hewing „psychische Störungen bei immer mehr unserer Schüler zu vermuten.“ Hier sind ebenfalls Elterngespräche notwendig, oft auch weitergehende mit Medizinern. Darüber hinaus werden – bei Bedarf – Klinikaufenthalte von Kindern und Jugendlichen begleitet sowie die anschließende schulische Wiedereingliederung.

Das Thema Schulverweigerung, bis dato eher bei den etwas älteren Schülern angedockt, ist inzwischen auch bei den Eingangsklassen angekommen, so die Erfahrung der Schulsozialarbeiterin: „Hausbesuche oder Besuche an der Arbeitsstelle der Eltern, wenn wir keine Information über den Verbleib des Kindes haben, sind immer öfter notwendig. Sie sind nicht planbar – aber sehr zeitintensiv.“

Ohnehin sei es bei allen Problematiken wichtig, miteinander zu reden, sich gemeinsam an einen „runden Tisch“ zu setzen und alle am Prozess Beteiligten mit einzubeziehen.

Das Fazit von Lisa Hewing nach sechs Jahren Schulsozialarbeit: „Elternarbeit ist mehr geworden. Die Fragen, die viele Eltern mir stellen, lauten ‚Wann und wie soll ich das noch machen? Ich gehe arbeiten und die wenige Zeit mit meinen Kindern gemeinsam möchte ich nicht mit Stress belasten.‘ Manche Eltern entziehen sich sogar gänzlich der Verantwortung und sind der Meinung, dass die Schule die Probleme klären soll.“

Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Schule sei heutzutage nicht mehr selbstverständlich, so Hewing: „Schule und ihre Vertreter – Lehrer, aber auch Schulsozialarbeiter – werden als unangenehm empfunden. Entsprechend schwierig gestaltet sich daher auch manchmal die Zusammenarbeit.“

Der Ausschuss für Bildung und Sport hatte nach diesen eindrucksvollen Ausführungen keine Bedenken mehr, dem Rat die Einrichtung einer weiteren Stelle an der Realschule zu empfehlen, von der die Bezirksregierung Münster einen Anteil von 50 Prozent bei den Personalkosten und drei Prozent bei den Nebenkosten übernimmt.