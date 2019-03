Es ist ein paar Tage vor Rosenmontag und Thorsten Schoo kommt an diesem Abend schwer bepackt in Paddy´s Irish Pub. „Das war alles bei mir zu Hause deponiert. Jetzt hat es da wieder Luft gegeben“, meint der Jugendberater des FC Schwarz-Weiß Weiner , als er Perücken, Trikots, Taschen und Hüte auf dem Tisch ausbreitet. Die Schwarz-Weißen aus der Weiner rüsten zum Ochtruper Rosenmontagsumzug. In diesem Jahr werden die Jugendgruppen des Vereins erstmals aktiv als Fußgruppe mitmarschieren.

Von den Minikickern aufwärts sind sie dabei. Und auch die Eltern sind mit von der närrischen Partie. „Etwa 40 Personen werden es wohl sein“, schätzt Schoo.

„Willkommen bei Freunden“

„Willkommen bei Freunden“ lautet das Motto. Was die Kostümierung betrifft, so gibt man sich nicht nur jeck, sondern obendrein noch sportlich. Denn es dreht sich – wie könnte es beim SW Weiner auch anders sein – alles um das Thema Fußball. Ballförmige Hüte auf dem Kopf und umhüllt von feschen Mannschaftstrikots in den Farben Schwarz und Weiß wird die Truppe mit den Karnevalisten durch Ochtrups Straßen ziehen. „Ihr dürft aber auch gerne Trikots von Schalke, Gladbach, Dortmund oder einem anderen Bundesligaverein tragen. Das sehen wir nicht so eng“, blickt Schoo über den Tellerrand der Weiner hinaus.

Jenny Kock erzählt, dass die Vorbereitungen seit Anfang des Jahres laufen. Gemeinsam mit einigen anderen Müttern hat sie Leinentaschen mit Ballmotiven bemalt. Natürlich in den Vereinsfarben. „Wir waren ein tolles Team und hatten viel Spaß bei der Arbeit“, finden die Frauen. Die Vorfreude ist ihnen anzumerken, als sie an diesem Abend im Paddy‘s ihre Kostüme entgegennehmen. Einige setzen schon mal die ballförmigen Hüte auf. Andere stülpen sich Perücken aufs Haupt. „Wer möchte denn mal das Ballkostüm anprobieren?“, fragt Schoo in die Runde. Zwei der Anwesenden schlüpfen in überdimensionale Stoffbälle, die seine Frau Marion angefertigt hat.

Zusammenhalt fördern

Die Idee, mit den Jugendlichen des FC SW Weiner am närrischen Rosenmontagstreiben mitzuwirken, sei im Vorstand angeregt worden, berichtet Schoo. Zum einen, weil es den Zusammenhalt fördert, wenn man gemeinsam etwas auf die Beine stellt. Und zum anderen, um sich als Verein in Ochtrups City zu präsentieren.

Inzwischen sind alle Eltern mit Kostümen für die gesamte Familie ausgestattet. Jetzt werden noch letzte Details zum Umzug besprochen. Ein Aufsitzrasenmäher mit Anhänger wird die Fußgruppe anführen – gefolgt von den jecken Fußballkids und ihren Eltern samt Bollerwagen, Kamelle und guter Laune.