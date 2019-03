Närrische Sause an Altweiber

Zarte Feen in Pastelltönen, Frauen in Charleston-Kleidern mit Federboa und Brosche im Haar, hatten am Altweiberabend ein Rendezvous mit der Queen. Kostümierte Frauen und auch Männer stellten die Welt in der Innenstadt auf den Kopf. Die Ochtruper bewiesen mit viel Glanz, Glitter, Konfetti und bester Laune, dass das Konzept Multi-Kulti funktionieren kann. Wann hat man das schon mal: Flaschengeister, Clowns, Vogelscheuchen, blaue Pfauen und viele mehr kamen mit dem gleichen Ziel zusammen – es ordentlich krachen zu lassen! Viele Töpferstädter ließen es sich nicht nehmen, das Karnevalswochenende in Ochtrups Kneipen und in der Stadthalle zu eröffnen.

„Wir haben uns nach der Arbeit mit ein paar Frauen getroffen und sind jetzt hier“, erklärte Petra Schlattmann, die mit ihren Freundinnen in der Gaststätte Kock anzutreffen war. Mit ihr waren viele andere in der Innenstadt unterwegs: Ausgelassene Grüppchen tingelten von Kneipe zu Kneipe und landeten teils zum Abschluss in der Stadthalle auf der Weiberfastnachtsparty. Zwei Tanzgarden in knappen Outfits wirbelten dort die bunte Meute auf. Nicht nur karnevalistische Lieder sorgten für Stimmung. Der DJ bediente sich allerlei Genres, sodass auch musikalisch für jeden Tanzfreudigen etwas dabei war.

Ochtrups Karnevalisten waren bester Stimmung und freuten sich bereits auf den kommenden Rosenmontagszug, um die närrische Sause fortzusetzen. Wenn ein Cowboy und eine Hippie-Dame eng umschlungen tanzen, wenn Clown und Katze sich ein Getränk teilen, wenn zwei Hawaii-Toasts sich ein Küsschen geben – dann weiß man, ist die Welt noch in Ordnung.