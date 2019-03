Ochtrup -

Ein paar Nächte lang hat Jürgen Bußmann hin und her überlegt, wie er die Idee des Landwirtschaftlichen Ortsvereins in die Tat umsetzen kann. Inspiriert von dem Bürgerbegehren Artenvielfalt in Bayern wollten auch die Landwirte in Och­trup etwas für den Lebensraum von Insekten tun – aber nicht nur auf dem Papier, sondern ganz aktiv.