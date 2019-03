Das Rathaus im Sturm erobert

Gesagt, getan, meinten am Sonntagmorgen Prinz, Prinzessin und Till sowie die Narren aus den Förderkreis des Ochtruper Kinder-Karnevals und hatten sich – wie schon lange bewährt – mit dem Clan der Karnevalisten aus dem Niedereschgebiet, dem KCN also, zusammengerottet. Zur Eroberung versicherten sie sich zudem der musikalischen und vor allen Dingen der laut tönenden Unterstützung der Kapelle Gust und des Spielmannszuges Tie-Esch.

Das Ochtruper Dreigestirn Sophie Meierlammers, Marta Bautista Dinkhoff und Marina Vennenbernd hatte die richtige Taktik und eine glänzende Strategie gewählt.

Rathaussturm in Ochtrup 2019 1/52 Die Narren stürmen das Rathaus Foto: Martin Fahlbusch

Derweil beratschlagte – unterstützt von Mitarbeitern der Verwaltung – die Stadtspitze im Rathaus über geeignete Gegenmaßnahmen. In der Hauptsache aber zitterte sie. Die beiden Wachen vor der Tür würden sicher dem Ansturm nicht allzu lange standhalten. „Dann bleibt uns nur noch das Tarnen, Täuschen und Bestechen‘“, stöhnte die stellvertretende Bürgermeisterin Christa Lendrich , die sich schon mal karnevalistisch verkleidet hatte. „Schnaps geht immer“, sinnierte Bürgermeister Kai Hutzenlaub , „aber wir dürfen etwaigem Jugend-Alkoholismus keine Chance geben. Ich schlage eine ordentliche Portion Süßigkeiten vor. Davon habe ich durchaus eine Menge Ahnung und weiß um die bestechende Wirkung.“ Also wurden die letzten Zuckerreserven aus allen Ecken des Rathauses herbeigeschafft. „Hoffentlich reicht das wenigstens zur Abwehr der ersten Angriffswelle“, waren sich die Erste Beigeordnete Birgit Steven und Ordnungsamtsleiter Michael Alfert beim Betrachten der Schoko-Reserven ziemlich unsicher. Letzte Hoffnung wurde dann auf die Delegation aus dem französischen Estaires gesetzt, die sich zum Karnevalswochenende angekündigt hatte. „Die werden nicht rechtzeitig auftauchen. Sie stecken noch im Stau“, telegrafierte Manfred Wiggenhorn in höchster Not.

So kam es, wie es kommen musste. Trotz Nieselregens und nicht ganz so lustigen Wetters ließen die Narren draußen nicht von ihrem Plan zur Machtübernahme ab. Es gab ja Regenschirme, lange Mäntel und vor allem den närrischen Willen zur karnevalistischen Regentschaft. Nichts gegen die angebotenen Süßigkeiten, die nahm die mutige Narrenschar sozusagen als Gastgeschenk. Kai Hutzenlaub und Christa Lendrich wurden schnell entmachtet. Sie gaben fast schon bereitwillig den Rathausschlüssel ab, ließen sich mit Schals fesseln und im Triumphmarsch der Karnevalisten in die Stadthalle abführen. Da wartete nicht nur eine richtig große närrische Bürgerschar zur Familienkarnevalsparty, sondern auch ein Narrenkäfig, in dem man die Gefangenen genüsslich betrachten konnte.