„Wir erwecken sie jetzt wieder zum Leben“, schmunzelt die Mutter und drückt ihrem Kind eine Schaufel in die Hand. Mit Buddelhose, Gummistiefeln und Schüppe bewaffnet, pflanzten 40 Kinder und einige Eltern des FC Schwarz-Weiß Weiner 230 Rotbuchen, Stieleichen und Erlen in der Bauerschaft Weiner. „Die meisten Kinder wachsen in der Stadt auf und kommen wenig mit der Natur in Berührung“, findet Andreas Hewing , Trainer der Mini-Kicker. Eltern hätten die tolle Aktion veranlasst und der Verein sei stolz darauf, etwas zum Klimaschutz, Stichwort Nachhaltigkeit, beizutragen. „Wenn die Kinder in 30 bis 40 Jahren an den gepflanzten Bäumen vorbeifahren, können die Erlen bestimmt schon 20 Meter hoch gewachsen sein – das macht stolz“, weiß Josef Heufert, der die Bäume für die Aktion gespendet hat. Letztes Jahr seien Bäume umgekippt, da sie vom anliegenden Hornerbach unterspült worden waren. „Diese Stellen werden aufgeforstet. Das Wurzelwachstum befestigt die Böschung“, erklärt der Baumexperte. „Die Bäume brauchen Platz zum Wachsen“, fachsimpelt der neunjährige Linus Wehrmann, während er gerade ein Loch für den nächsten Setzling aushebt. Die jungen Nachwuchsgärtner beteiligen sich mit vollem Körpereinsatz und beweisen schon ein wenig Expertise: „Mit Oma habe ich im Garten einen Kastanienbaum gepflanzt“, verrät die achtjährige Amelie Westphal. Luisa Hewing (acht Jahre) betreut dagegen Zuhause am liebsten die Tomatenpflanzen.