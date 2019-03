Wie die Feuerwehr berichtet, stürzte auch in Bochum ein Baum auf zwei fahrende Wagen. Die Insassen kamen mit dem Schrecken davon. In Werne krachte ein Baum auf eine wichtige Straße. Zu einem Unfall kam es dort aber nicht, wie die Feuerwehr mitteilte.Auch der Zugverkehr war betroffen. In Iserlohn rammte an der Bahnstrecke zwischen Dortmund und Iserlohn ein Zug einen umgestürzten Baum. Verletzt wurde niemand. Ein Baum behinderte auch den Bahnverkehr zwischen Brühl und Bonn. „Der Streckenabschnitt ist eingleisig befahrbar“, twitterte die Deutsche Bahn am späten Vormittag. (dpa)