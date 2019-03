Der Radsportclub ( RSC ) Ochtrup setzt auf Kontinuität. Bei der Jahreshauptversammlung wurden jetzt alle zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt. Nils Polinik führt demnach als Vorsitzender die Geschäfte des Vereins für weitere zwei Jahre, heißt es in einer Pressemitteilung.

Den Trainingsbetrieb leitet weiterhin ein Dreier-Team: Michael Polnik, Simone Frahling und Ralf Budde wollen in der kommenden Saison für einen reibungslosen Ablauf des Trainings sorgen. Dietmar Rohling kümmert sich auch künftig um die Finanzen.

Außerdem diskutierten die RSC-Mitglieder die Möglichkeiten einer besseren Öffentlichkeitsarbeit. So soll zum Beispiel eine neu gestaltete Webseite auf den Verein aufmerksam machen.

Dieser startet nach der Winterpause am 23. März (Samstag) in die neue Saison. Ab diesem Datum absolviert der RSC Ochtrup immer samstags und nach der Zeitumstellung auch mittwochs sein Trainingsprogramm. Start ist jeweils am Pottbäckerplatz. Dort beginnt der Tritt in die Pedale samstags um 14 Uhr und mittwochs um 18 Uhr.