Sprachen Sturm und Schauer zwar zunächst eine andere Sprache, wurd‘s dann mittags Stund‘ um Stund‘ besser. Das jecke Fußvolk hatte sich drauf eingestellt und erschien erst kurz vor dem Startsignal an der Zugstrecke. Einige hatten sich für die Kostümierung in letzter Sekunde noch eine Alternative einfallen lassen. Wie die Ochtruper, die aus der Not eine Tugend machten und dem Friesennerz einfach ein Spongebob-Schwammkopf-Gesicht verpassten. „Jetzt kann‘s meinethalben schütten wie aus Eimern“, lachte Mutter „Spongebob“: „Das einzige, was durchweicht, sind dann die Bonbons.“ Aber selbst die kamen – in Tüten, Taschen und sonstigen Behältnissen eingesammelt – trocken nach Hause.

Ansonsten war Fröhlichkeit pur entlang der Umzugsstrecke angesagt. Motivwagen, Fußgruppen und auch das schauende Narrenvolk hatten gleichermaßen ihre Fantasie spielen lassen und standen sich in der farbenfrohen Kreativität um nichts nach. Ob nun Piraten, Schlümpfe oder die Raben Socke, ob die Fußballfans, die Wichtel oder die lustigen Teufel, ob die Prinzessinnen, die zahlreichen „wilden“ Tiere oder die Harry Potters – sie alle hatten sichtbar Spaß an dem friedlich-munter-lustigen Karnevalsgetümmel.

Und als dann statt der feuchten Tropfen von oben der Bonbon- und Popcorn-Regen auf die großen und kleinen Zuschauer niederprasselte, gab es kaum ein Halten mehr. „Helau, Alaaf, Buäh“, schallte es immer wieder aus vielstimmigen Kinderkehlen. Die aufmunternden Stimmungsbekundungen wurden schnellstens belohnt. „Hier ist‘s richtig prima. Da wird man wenigstens noch mit reichlich Kamelle belohnt“, lachte ein Senior, als er seine „Ausbeute“ dem Enkelsohn in die Taschen stopfte. Der nickte nur – den Mund vollgestopft mit Popcorn.