„Zunächst haben wir nach eingehender Prüfung die B 70 am Dienstag wieder freigegeben. Ob das so bleibt, wissen wir nicht“, erklärt Heinrich Lütke-Wenning , Sachgebietsleiter Betrieb und Verkehr bei StraßenNRW auf Anfrage dieser Zeitung. Der Brand eines Schweinetransporters am Rosenmontag hatte durch die große Hitzeentwicklung das Bitumen als Bindemittel im Asphalt herausgebrannt.

„Nun ist die Fahrbahndecke auf ganzer Breite rau und brüchig. Wir haben daher in dem Bereich zwischen der B 54 und der L 510 auf Tempo 50 herunterreguliert. Ob das reicht, müssen wir sehen“, so Lütke-Wenning. Eine Straßenbaufirma sei jetzt beauftragt, die Reparaturarbeiten durchzuführen. Das aber, so der StraßenNRW-Mitarbeiter, können einige Zeit dauern.