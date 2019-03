Sich auszutauschen, miteinander zu sprechen, das tue einfach gut, sagt die junge Mutter von zwei kleinen Kindern, die (wie auch die anderen Anwesenden) namentlich nicht genannt werden möchte. Regelmäßig traf sie sich in den vergangenen Wochen im Rahmen eines Angebotes der Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) im Bistum Münster, der evangelischen Diakonie-Beratungsstelle sowie des Ochtruper Familienzentrums St. Stephan mit Müttern, die alle in ähnlichen Situationen sind: Sie sind alleinerziehend, ihre (Ex)-Männer leben von den Familien getrennt, kümmern sich höchstens noch an jedem zweiten Wochenende um die gemeinsamen Kinder.

Entwürdigt

Die Zusammenkünfte an jedem ersten Dienstag im Monat von 15.30 bis 17 Uhr sind für die Mütter wertvoll, wissen Monika Seeger von der EFL und Elke Gaußelmann von der Diakonie, die die Gruppe zusammen leiten. Die Frauen wissen sich hier gut verstanden: „Nach der Trennung habe ich mich entwürdigt gefühlt“, berichtet eine der Mütter: „Du denkst, bist alleine . . .“. Ganz nebenbei führt eine Scheidung meist auch zu finanziellen Schwierigkeiten. Um Antworten auf die vielen Fragen zu bekommen, die plötzlich aktuell sind, laden die beiden Moderatorinnen immer wieder Referenten ein – beispielsweise vom Jugendamt.

Aber nicht nur das Geld ist ein Thema. Die Betreuung der Kinder verlangt eine Menge Organisation. Tagsüber, wenn die Mütter arbeiten, werden die Kinder in den Tagesstätten und Schulen versorgt. Abends rauszugehen, darauf müssen die Frauen jedoch oft verzichten. Ein Babysitter ist zu teuer. Kein Sport, keine Elternveranstaltungen in der Schule, keine Geburtstage im Freundeskreis. Die Konsequenz: „Wenn man nie kommt, bleiben Einladungen irgendwann aus.“ Diese Erkenntnis bedrückt die Alleinerziehenden, stimmt sie bisweilen mutlos. Freunde können ihren Stress oftmals kaum nachvollziehen. Sie halten ihnen vielmehr vor, doch jedes zweite „kinderfreie“ Wochenende komplett für sich zu haben.

Spagat

„Die Frauen leben in besonderer Weise in einem Spagat zwischen beruflicher Absicherung, Familie und eigenen Interessen“, sagen Monika Seeger und Elke Gaußelmann. Die Treffen bieten den Alleinerziehenden die Möglichkeit, in Ruhe mit anderen zu reden, einander zu stärken und Kontakte zu knüpfen. Erzieherinnen übernehmen in dieser Zeit die Kinderbetreuung.