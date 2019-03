Sozialpädagogin Vera Hartmann , Mitarbeiterin des Diakonischen Werkes im Jugendcafé Freiraum, plant mit ihrem Team auch für die Osterferien wieder eine Aktion im Jugendcafé.

Vom 15. bis 18. April (Montag bis Donnerstag) öffnen sich die Türen des Jugendcafés für die Grundschüler in der Töpferstadt. „Die Mädchen und Jungen sind eingeladen, vier Tage lang von 9.30 bis 12.30 Uhr Ostern zu erleben und das Fest im Kindercafé zu gestalten“, heißt es in einer Ankündigung. Die Kinder können spielen, kochen, backen oder sich einen von vielen Workshops aussuchen. „Es wird spannend“, versprechen die Verantwortlichen. Überall im Georgsheim werde es etwas zu entdecken geben. Mit einem motivierten Team bietet Vera Hartmann das Kindercafé in den Räumen des Jugendcafés Freiraum und des Georgsheims an.