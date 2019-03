Am morgigen Sonntag öffnet das Leineweberhaus im Rahmen des Frühlingsmarktes „Ochtrup macht fit“ seine Türen ab 13 Uhr für Besucher. Die Kiepenkerle und die Bäuerinnen des Leinewebervereins ziehen zudem durch die Innenstadt, schenken den Besuchern einen „Klaoren“ oder auch einen „Raoten“ ein. „In ihren Kiepen haben sie aber auch noch etwas Gesundes dabei“, schreibt der Verein in einer Ankündigung. Um 13 Uhr sind sie auf der Bühne an der Kirche, um ein paar plattdeutsche Lieder zum Besten zu geben. Die Besucher werden gebeten, kräftig mitzusingen. Texte werden vor der Bühne verteilt. Alle Mitglieder des Leinewebervereins, die Zeit und Lust haben, werden gebeten, sich um 12.30 Uhr im Leineweberhaus einzufinden.