DRK ruft zur Blutspende am Mittwoch

ochtrup -

Das Rote Kreuz ruft in Ochtrup am Mittwoch (13. März) eindringlich zur Blutspende auf. Blutspender sind von 16 bis 20.30 Uhr in der DRK-Geschäftsstelle, Gausebrink 63, herzlich willkommen. „Treue Blutspender sind gern gesehen. Zusätzlich wendet sich das Rote Kreuz mit einer dringenden Bitte an diejenigen, die bislang noch nie Blut gespendet haben. Eine sichere Versorgung mit Blutpräparaten gehört zu den grundlegenden medizinischen Vorsorgemaßnahmen im Gesundheitswesen. Nur wenn genügend Menschen regelmäßig Blut spenden, kann dies gelingen“, heißt es in dem Aufruf des DRK.