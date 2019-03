Am liebsten im Trockenen

Eine große Anzahl Regenschirme zog am Sonntag durch Ochtrups Innenstadt, aber vor allem durchs DOC. „Ochtrup macht fit“ veranlasste eher wenig Töpferstädter, dafür aber besonders viele Auswärtige dazu, das Sofa an diesem stürmigen Tag zu verlassen. Widerspenstig kämpfte Tanja Seppelfricke mit ihrem Sportkurs gegen das Wetter an. Die Bühne auf dem Platz an der Lambertikirche nutzten die Frauen, um sich hüpfend warm zu halten und das Publikum vom „Kettlebell-Fit“ zu überzeugen.

Ochtrup macht fit 1/18 Unter den Unbilden des Wetters zu leiden hatte der Aktionssonntag „Ochtrup macht fit“. Aktionen unter freiem Himmel konnten gar nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden. Dafür war es im DOC brechend voll. Foto: Rieke Tombült

Unter den Unbilden des Wetters zu leiden hatte der Aktionssonntag „Ochtrup macht fit“. Aktionen unter freiem Himmel konnten gar nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden. Dafür war es im DOC brechend voll. Foto: Rieke Tombült

Unter den Unbilden des Wetters zu leiden hatte der Aktionssonntag „Ochtrup macht fit“. Aktionen unter freiem Himmel konnten gar nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden. Dafür war es im DOC brechend voll. Foto: Rieke Tombült

Unter den Unbilden des Wetters zu leiden hatte der Aktionssonntag „Ochtrup macht fit“. Aktionen unter freiem Himmel konnten gar nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden. Dafür war es im DOC brechend voll. Foto: Rieke Tombült

Unter den Unbilden des Wetters zu leiden hatte der Aktionssonntag „Ochtrup macht fit“. Aktionen unter freiem Himmel konnten gar nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden. Dafür war es im DOC brechend voll. Foto: Rieke Tombült

Unter den Unbilden des Wetters zu leiden hatte der Aktionssonntag „Ochtrup macht fit“. Aktionen unter freiem Himmel konnten gar nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden. Dafür war es im DOC brechend voll. Foto: Rieke Tombült

Unter den Unbilden des Wetters zu leiden hatte der Aktionssonntag „Ochtrup macht fit“. Aktionen unter freiem Himmel konnten gar nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden. Dafür war es im DOC brechend voll. Foto: Rieke Tombült

Unter den Unbilden des Wetters zu leiden hatte der Aktionssonntag „Ochtrup macht fit“. Aktionen unter freiem Himmel konnten gar nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden. Dafür war es im DOC brechend voll. Foto: Rieke Tombült

Unter den Unbilden des Wetters zu leiden hatte der Aktionssonntag „Ochtrup macht fit“. Aktionen unter freiem Himmel konnten gar nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden. Dafür war es im DOC brechend voll. Foto: Rieke Tombült

Unter den Unbilden des Wetters zu leiden hatte der Aktionssonntag „Ochtrup macht fit“. Aktionen unter freiem Himmel konnten gar nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden. Dafür war es im DOC brechend voll. Foto: Rieke Tombült

Unter den Unbilden des Wetters zu leiden hatte der Aktionssonntag „Ochtrup macht fit“. Aktionen unter freiem Himmel konnten gar nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden. Dafür war es im DOC brechend voll. Foto: Rieke Tombült

Unter den Unbilden des Wetters zu leiden hatte der Aktionssonntag „Ochtrup macht fit“. Aktionen unter freiem Himmel konnten gar nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden. Dafür war es im DOC brechend voll. Foto: Rieke Tombült

Unter den Unbilden des Wetters zu leiden hatte der Aktionssonntag „Ochtrup macht fit“. Aktionen unter freiem Himmel konnten gar nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden. Dafür war es im DOC brechend voll. Foto: Rieke Tombült

Unter den Unbilden des Wetters zu leiden hatte der Aktionssonntag „Ochtrup macht fit“. Aktionen unter freiem Himmel konnten gar nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden. Dafür war es im DOC brechend voll. Foto: Rieke Tombült

Unter den Unbilden des Wetters zu leiden hatte der Aktionssonntag „Ochtrup macht fit“. Aktionen unter freiem Himmel konnten gar nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden. Dafür war es im DOC brechend voll. Foto: Rieke Tombült

Unter den Unbilden des Wetters zu leiden hatte der Aktionssonntag „Ochtrup macht fit“. Aktionen unter freiem Himmel konnten gar nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden. Dafür war es im DOC brechend voll. Foto: Rieke Tombült

Unter den Unbilden des Wetters zu leiden hatte der Aktionssonntag „Ochtrup macht fit“. Aktionen unter freiem Himmel konnten gar nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden. Dafür war es im DOC brechend voll. Foto: Rieke Tombült

Unter den Unbilden des Wetters zu leiden hatte der Aktionssonntag „Ochtrup macht fit“. Aktionen unter freiem Himmel konnten gar nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden. Dafür war es im DOC brechend voll. Foto: Rieke Tombült