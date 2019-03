Die Stadt möchte die Parksituation an der Kita „De Lütten“ an der Schützenstraße verbessern. Wie Bauamtsleiterin Karin Korten im Bauausschuss informierte, war die Verwaltung von einem Unternehmer gegenüber der Kita auf das Parkproblem angesprochen worden. Korten betonte, dass die vorgeschriebene Anzahl der Stellplatze an der Kita eingehalten worden seien. „Trotzdem tummelt es sich dort“, berichtete sie von einem Vor-Ort-Termin. Da die vorhandene Baustraße noch nicht ausgebaut werden soll – derzeit sind in dem Wohngebiet noch Grundstücke unbebaut – will die Stadt nun eine Grünfläche aufschottern lassen, um so weitere Parkfläche zu schaffen. „Es wird dann etwas entspannter“, versprach Korten.