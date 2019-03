Die Lokalpolitiker bekamen eine erste Entwurfsplanung präsentiert. „Es gibt da aber natürlich noch ein paar Dinge, die zu klären sind“, schränkte Korten ein. Dazu gehöre vor allem die Absprache mit den Anliegern und der Freiwilligen Feuerwehr . Nun stelle sich die Frage, wie es am schnellsten weitergehen könne. Anfang April plant die Verwaltung einen Termin mit den Anliegern. Während der gesamten Bauphase müsse sichergestellt werden, dass alle Geschäft zugänglich blieben und auch beliefert werden können, so die Bauamtsleiterin. In der Ausschusssitzung am 13. Mai (Montag) will die Verwaltung von den Anliegergesprächen berichten, Ende Mai soll dann die Ausschreibung erfolgen. „Und wenn alles nach Plan verläuft, könnten wir die Vergabe der Arbeiten in der Ratssitzung im Juli über die Bühne bringen“, richtete die Erste Beigeordnete Birgit Stening den Blick schon weiter nach vorn. Starten könnten die Bauarbeiten dann im August. Verbaut werden soll übrigens das gleiche Material wie schon am Pottbäcker- und am Kirchplatz.

Wichtig ist der Verwaltung bei der Gestaltung der südlichen Bahnhofstraße, eine klare und eindeutige Verkehrssituation. Geplant ist außerdem ein Blindenleitsystem. Blinde oder Sehbehinderte können sich dabei an einer sogenannten taktilen Rinne orientieren.

Im Ausschuss stieß der zeitliche Ablaufplan auf Zustimmung. Hajo Steffers regte zudem an, die drei Parkplätze gegenüber dem Eingangsbereichs des K+K-Marktes zu erhalten. „Ich halte das für wichtig“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende.