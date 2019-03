„Wir brauchen den Nachwuchs“

So kennt man Ferdi Bäumer : Mit beiden Händen tief im Brezelteig und umringt von jungen Damen. Aber wer sollte bei dem Erkundungsprojekt der weiterführenden Schulen „Berufe begreifen“ am Donnerstag in der Stadthalle besser, authentischer und pfiffiger über die Ausbildungsmöglichkeiten im Bäckerhandwerk berichten als der agile Bäckermeister im Unruhestand.

Diese Idee einer Informationsbörse, bei der mittlerweile alle weiterführenden Schulen und ihre Schulpflegschaften mitmachen, wird von Jahr zu Jahr eine immer überzeugendere und gewinnbringendere Veranstaltung für Schüler bei der Planung ihres weiteren Ausbildungs- und Berufsweges.

„Ich finde es prima, dass ganz viele örtliche und regionale Betriebe, Behörden, Versicherungen und andere Einrichtungen sich hier richtig ins Zeug legen“, freute sich Monika Brinkschmidt von der Stadt Ochtrup.

Die Bundeswehr, die Polizei, das Finanzamt, die Geldinstitute, Krankenkassen, eine Arztpraxis, die Agentur für Arbeit und das Finanzamt ziehen genauso mit wie viele Handwerksbetriebe und Unternehmen. Man habe mit diesem Berufserkundungsprojekt wirklich etwas zu bieten, zeigte sich auch der Konrektor der Hauptschule, Hermann Slüter, zufrieden.

Informationsbörse „Berufe begreifen“ in der Stadthalle 1/21 Zahlreiche Jugendliche tummelten sich am Donnerstag auf der Informationsbörse "Berufe begreifen" in der Ochtruper Stadthalle. Foto: Martin Fahlbusch

Beim Rundgang mit einem Laufzettel und ihren Freundinnen brachte es Janine Foecker auf den Punkt: „Wenn man klein ist, will man vielleicht Polizistin oder Friseurin werden. Hier kriegst du aber erst richtig mit, wie breit das Spektrum der Berufe ist, und wir alle nehmen wirklich etwas mit – nicht nur ein paar Flyer.“

An weit über 40 Infoständen wurden noch viel mehr Berufs- und Weiterbildungsmöglichkeiten vorgestellt. So konnten die Jugendlichen am Stand des Matthias-Hospitals ein ganzes Bündel von Zukunftschancen kennenlernen. „Womit das Erkundungsprojekt hier wirklich punkten kann, ist die Übersichtlichkeit. Man wird persönlich informiert, kann nachfragen und es wird sogar praktisch“, freute sich Maike Brockevert von der Alten Stadtapotheke und rührte unter Anleitung der pharmazeutisch-technischen Assistentin Verena Holtmannspötter eine spezielle medizinische Gesichtscreme an.

Zusammen mit Schreinermeister Günther Hoffstedde versuchte Danilo Harti nebenan genau nach Bauplan ein Holzständerwerk zusammenzustecken. Steffen Ransmann vom Finanzamt Steinfurt betonte: „Wir brauchen den Nachwuchs unbedingt. Im Moment und in absehbarer Zeit gehen so viele verdiente und langjährige Mitarbeiter bei uns in den Ruhestand. Die Arbeit wird nicht weniger und wir bieten hochinteressante Berufsbilder an.“