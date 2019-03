„Wir möchten, dass ihr heile ankommt“

Das flackernde Blaulicht ist meist das erste Anzeichen für einen Unfall. Und es bedeutet gleichzeitig: Es sind schon Helfer vor Ort: Polizisten, Rettungsdienstmitarbeiter und Notärzte. Das, was sie bei solchen Einsätzen, bei schweren Verkehrsunfällen mit Toten und Verletzten, erleben, können sie selbst manchmal gar nicht richtig verarbeiten. Es kommt in eine Schublade im Kopf. Doch beim Crashkurs NRW öffnen sie diese Schublade wieder, um Schülern davon zu erzählen.

Am Donnerstag war der Crashkurs NRW zum wiederholten Mal Gast am Ochtruper Schulzentrum. Alle Zehntklässler der Haupt- und Realschule sowie des Gymnasiums waren in die Aula gekommen, um Jürgen Bauland von der Direktion Verkehr des Kreispolizeibehörde Steinfurt und seinen Mitstreitern zuzuhören.

Was die Jugendlichen zu sehen bekamen, waren mitunter schlimme Bilder von nahezu vollständig zerstörten Unfallautos, von Unfallstellen, geschmückt mit Kreuzen, Blumen, Stofftieren und Kerzen, von Verletzten, von Einsatzkräften. Doch viel eindringlicher waren die Geschichten, die sie zu hören bekamen. Da war Polizist Malte Werner, der von einem schweren Verkehrsunfall berichtete, bei dem ein 18-jähriges Mädchen ums Leben kam, da war Nico Rauß vom Rettungsdienst, der bei einem Einsatz zwei junge Männer betreute, die in einem verunfallten Fahrzeug eingeklemmt waren – zusammen mit ihren drei toten Mitfahrern.

Und dann ist da Guido Wilke. Der Polizist wäre fast bei einem Verkehrsunfall gestorben. Er kam nach einer schweren Beinverletzung erst nach drei Jahren sprichwörtlich wieder auf die Beine. Und da ist Notfallseelsorgerin Angela Budke. Sie begleitet Polizisten, wenn diese Angehörigen von Unfallopfern die Todesnachricht überbringen müssen.

Ihnen allen fällt es nicht leicht, von dem Erlebten zu erzählen. Doch sie alle wollen verhindern, das noch mehr junge Menschen bei Verkehrsunfällen ihr Leben verlieren. „Es geht um euch“, hatte der Leiter des Gymnasiums, Peter Grus, zu Beginn gesagt. Und er hatte recht. Denn es ist die Altersgruppe der jungen Fahranfänger zwischen 18 und 24 Jahren, die 20 Prozent der schweren Verkehrsunfälle verursacht. 2010 startete die Kampagne Crashkurs NRW, damals lag die Quote noch bei 25 Prozent. „Ich bin überzeugt: Das eine oder andere Leben haben wir gerettet“, erklärte Bauland. Den Mitgliedern der sogenannten Rettungskette geht es darum, die Jugendlichen aufzurütteln und sie auf Gefahren aufmerksam zu machen. „Alle Unfälle, von denen ihre heute gehört habt, hatten ihre Ursache und wären vermeidbar gewesen“, machte Bauland deutlich. „Wir wollen euch nicht den Spaß am Autofahren verderben. Wir möchten, dass ihre heile ankommt und andere heile abliefert.“