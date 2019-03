Flinke Flitzer und schöne Schriften

Olaf Lewejohann: Auf jeden Fall. Das ist schon Wahnsinn, was hier heute Abend los ist. Es sind besonders viele Eltern mit ihren Kindern gekommen. Man merkt, dass das diesjährige Motto „Mach es!“ viele Leute anzieht.Die vielen kleinen Roboter passen auf den ersten Blick nicht wirklich in eine Bücherei. Warum haben Sie die angeschafft?Lewejohann: Die werden vor allem von Kindergärten und Schulen genutzt. Sie sind sehr hilfreich für das Erreichen der Lernziele des Medienkompetenzrahmens des Landes NRW. Dabei geht es darum, logisches Denken und das Verständnis für Programmierungsprozesse zu fördern. Um den Bezug zur Bücherei herzustellen, haben wir bei den Aufgaben zum Beispiel Kinderbuchfiguren verwendet.Das heißt, die Roboter können hier normalerweise gar nicht ausgeliehen werden?Lewejohann: Genau. Die sind wirklich nur für die Kindergärten und Schulen. Wir hatten zwar auch schon Anfragen, ob man sie sich privat ausleihen kann, aber das lehnen wir ab. Wir überlegen aber, zum Beispiel mal einen offenen Eltern-Kind-Nachmittag zu machen. Ich habe gerade wieder einen ganzen Schwung neuer Roboter bestellt, da die Nachfrage so groß ist.