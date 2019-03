Milan bläst kräftig in die Trompete. Dirigent Dirk Brünenborg hatte dem Siebenjährigen zuvor ein paar erste Bläsertipps gegeben. Und: Hört, hört! Es kommen auch schon ein paar Töne raus. Derweil bringt der zehnjährige Justus ein Saxofon lautstark zum Klingen. „Wenn man den Dreh raus hat, klappt das auch“, sagt er und bläst erneut ins Instrument.

Ein kleines Mädchen am Schlagzeug, einige Blockflötenspielerinnen, ein Junge am Glockenspiel und zwei Kinder am Klavier begleiten die Blasinstrumente. Soweit ein kurzer Eindruck von diesem außergewöhnlichen „Konzert“ am Sonntagnachmittag im Probenraum der Stadtkapelle Ochtrup unterm Dach der Pestalozzischule.

Der Vorsitzende Jürgen Helker schaut zufrieden in die Runde. „Zweimal jährlich laden wir zu einem Schnuppertag ein. Mit dem Ziel, den Kindern die Instrumente schmackhaft zu machen“, sagt er. Nebenbei hoffen Helker und seine Mitstreiter natürlich, dass dies Aktion der Nachwuchsförderung dient.

Dann wendet er sich der siebenjährigen Lucy zu. Zurzeit singt das Mädchen in einem Kinderchor. Nun möchte sie zusätzlich ein Instrument erlernen. „Ich würde es begrüßen, wenn sie das in einer Kapelle macht. Anders als beim Einzelunterricht hätte sie da eine Gemeinschaft“, sagt Lucys Mutter, der das Schnupperangebot gerade recht kommt. Lucy schaut sich suchend um, welches der vielen Instrumente sie zuerst ausprobiert und entscheidet sich für ein Saxofon.