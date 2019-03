Der Gruppenunterricht findet wöchentlich für 45 Minuten in der Lambertischule statt und kostet 20 Euro monatlich (Ermäßigung möglich). Die Dozentin unterrichtet in mehreren Blockflötenkursen, unter anderem in Kooperation mit der Stadtkapelle, um auf das Orchesterspiel vorzubereiten.

Die Blockflöte hat viele Vorteile, die sie zu einem beliebten Anfängerinstrument machen. Sie ist erschwinglich, robust und leicht zu transportieren. Um das Spiel auf der Blockflöte zu erlernen, braucht man ebenso viel oder wenig Vorkenntnisse wie für andere Instrumente.

Die musikalische Grundausbildung für Kinder ab der ersten Klasse findet im Gruppenunterricht statt und kann als Basis für sämtliche Instrumente dienen. Im Unterricht werden neben spieltechnischen Aspekten auch elementare musikalische Kenntnisse vermittelt, wobei besonderer Wert auf die Atmung, Tonbildung und rhythmische Sicherheit gelegt wird. Oftmals werden in die ersten Unterrichtsstunden Rhythmusspiele mit Xylophon und Klangstäben integriert. Auf der anderen Seite stellt die Blockflöte einen hohen künstlerischen Anspruch und wird oft als ernstzunehmendes Musikinstrument unterschätzt. Erfahrenen Schülern bietet sie mit ihrem breiten Spektrum der Möglichkeiten immer wieder neue Herausforderungen. Der Anwendungsbereich der Blockflöte erstreckt sich über viele Arten von Musik, von Ensemblemusik der Renaissance, Solosonaten aus der Barockzeit über die moderne Musik bis hin zum Jazz. Anmeldung und weiter Infos unter Telefon 0 25 53/93 98 16 oder www.musikschule-ochtrup.de