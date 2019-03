Ab 11 Uhr wird Anders Orth sein Solo-Programm „Hüpfvergnügt“ im Saal der Gaststätte Schwartbeck präsentieren.

„Der Musikclown Anders ist richtig hüpfvergnügt. Sein Urlaubskoffer ist gepackt und bald geht es los in die Ferien. Während er an der Clownshaltestelle auf seinen Bus wartet, hat er aber noch reichlich Zeit, um mit den Zuschauern zu singen zu tanzen und davon zu erzählen, was in den Ferien alles passieren kann“, heißt es in einer Ankündigung des Schützenvereins. Auf die Kinder warte „eine fantastische, musikalische Reise vom Baggersee bis zum Fußballplatz. Abenteuergeschichten über einen Detektiv, einen Ritter und die ganz schön pfiffige, jonglierende Annabella Ananas“ runden das Programm ab.

Bei dem turbulenten, musikalischen Programm werden die Zuschauer – ob Groß oder Klein – aktiv in das Geschehen miteinbezogen und können nach Herzenslust mitmachen.

„Das Tollste daran ist, dass die Kinder aktiv das Programm mitgestalten dürfen“, schreibt der Schützenverein. Natürlich dürfen die Kinder aber einfach dem Musikclown zuschauen und sich schieflachen, wenn er auf seiner seltsamen Trompete spielt und seine lustigen Geschichten erzählt. „Alles in allem turbulent und witzig, spritzig, clownig. Ein Spaß für die ganze Familie.“