Gemeinsam gegen Dreckecken vorgehen

Die Tage werden länger, die Natur nimmt allmählich Frühlingsfarben an. Aber verwehte oder unachtsam verstreute Abfälle gehören nicht gerade zu den bunten Tupfern, die man gern am Wegesrand entdeckt. Deshalb ist es für Ochtrup an der Zeit, Stadt und Umfeld dem jährlichen Frühjahrsputz zu unterziehen. Die bewährte Aktion „Ochtrup räumt auf“, bei der Menschen sich ehrenamtlich und freiwillig für das Erscheinungsbild ihrer Stadt einsetzen, findet am 30. März (Samstag) statt.

Begonnen werden kann mit der Aktion am Samstagmorgen in den jeweiligen Wunschgebieten. Für die Gruppen, die den Unrat nicht direkt zur Firma Kockmann in den Weinerpark bringen, weist Verwaltungsmitarbeiter Jan-Henrik Wiers vom Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt die Orte aus, an denen der gesammelte Unrat abgelegt werden kann. Der Baubetriebshof wird diese Sammelstellen im Anschluss an die Aktion abfahren.

Bei der Firma Kockmann, Weinerpark 17, gibt es für alle Helfer um 13 Uhr als Dankeschön eine Portion Suppe, die das Entsorgungsunternehmen kostenlos auf seinem Gelände bereitstellt. Auch für Getränke ist gesorgt.

Die Veranstaltungs- und Werbegemeinschaft Ochtrup (VWO) ist Mitorganisatorin der Aktion, bei der nicht nur Unrat beseitigt, sondern auch das Bewusstsein für Umweltpflege vor Ort geschaffen werden soll. Alle Ochtruper sind eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen. Gern gesehen sind auch Vereine, die sich gemeinsam ihren Säuberungsbereich vornehmen.