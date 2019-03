Der örtliche Aktionstag findet immer rund um das Datum statt, bis zu dem Frauen im neuen Jahr arbeiten müssen, um auf das durchschnittliche Jahresgehalt ihrer männlichen Kollegen zu kommen. Die Entgeltlücke liegt nach dem Statistischen Bundesamt in Deutschland derzeit bei etwa 21 Prozent. Das heißt umgerechnet, dass Frauen im Vergleich zu Männern 77 Tage – also von Jahresbeginn bis zum 18. März – „umsonst“ arbeiten.

„Auch die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten aus dem Kreis Steinfurt nehmen den Tag zum Anlass, um sich und ihre Arbeit vorzustellen. Bereits zum dritten Mal in Folge haben sie dafür den Platz im DOC gewählt“, heißt es in einem Pressebericht der Stadt Ochtrup.

Viele Männer und Frauen seien stehen geblieben, hätten nachgefragt und das Gespräch gesucht. Sie informierten sich über die sogenannte „Lohnlücke“, die prozentuale Differenz zwischen dem Lohn für Frauen und Männer. „Ein Teil dieser Lohnlücke lässt sich auf strukturelle Unterschiede zurückführen. Viele Frauen erlernen Berufe, die schlechter bezahlt sind, arbeiten seltener in Führungspositionen und häufiger in Teilzeit oder Minijobs“, heißt es im Bericht weiter. Doch selbst wenn man diese Faktoren herausrechne und sich Frauen und Männer anschaue, die in der gleichen Branche und gleichen Position gleich viel arbeiteten, ergebe sich in Deutschland immer noch eine nicht zu erklärende Lohnlücke von sechs Prozent.

„Unser Ziel ist es, die Debatte über die Gründe der Entgeltunterschiede in die Öffentlichkeit zu tragen“, wird die Kreis-Gleichstellungsbeauftragte Brigitte Kumpmann im Bericht zitiert. Dabei soll nicht nur ein Bewusstsein für die bestehenden Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern geschaffen, sondern auch mögliche Ursachen und damit verbundene Lösungsansätze aufgezeigt werden.