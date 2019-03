Als Streichquartett (zwei Violinen, Viola und Violoncello) haben die vier jungen Musiker aus dem benachbarten Steinfurt mittlerweile einen festen Platz in der deutschen und internationalen Kammermusikszene besetzt. Besonders gelobt wird ihr präzises und zugleich leidenschaftliches Zusammenspiel, das auch am 24. März (Sonntag) in der Villa Winkel ein außergewöhnliches Musikerlebnis verspricht.

In ihrem Kammerkonzert im Rahmen des Ochtruper Kulturrings stellen sie Beethovens aufsehenerregendes Streichquartett e-Moll op.59 Nr.2 den Werken von Ambroise Thomas (1811-1896) und Edouard Lalo (1823-1892) gegenüber.

Der revolutionäre Klang von Beethovens Streichquartetten, der bei Zeitgenossen für erheblichen Aufruhr sorgte, inspirierte die beiden französischen Komponisten Thomas und Lalo, und sie verbanden ihn in ihren Werken mit französischer Finesse und klanglichem Nuancenreichtum. „Les désirs français“ lautet entsprechend der Titel des Streichkonzerts, das am Sonntag um 17 Uhr in der Villa zu hören sein wird.

Einlass zum Konzert ist ab 16.30 Uhr in der Villa Winkel, Winkelstraße 1. Der Eintritt beträgt 18 Euro (ermäßigt 14 Euro), eine telefonische Kartenreservierung ist erwünscht. Rückfragen und Reservierungen nimmt Christian Engelmann (Stadt Ochtrup) entgegen unter Telefon 0 2553/7 32 60.