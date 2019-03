Ochtrup -

Das Wetter bietet sich gerade förmlich noch dazu an, einmal Keller, Kinderzimmer und sonstige Ecken in Haus und Wohnung aufzuräumen. Mit einem konkreten Hintergedanken: Am 27. April (Samstag) verwandelt sich die Fußgängerzone wieder in eine Trödelmeile.