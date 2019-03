Glücksbringer, Karolas und Schweinehunde

Kisten mit Keramikobjekten füllen den Tisch im Neubau des Töpfereimuseums. Die Glasvitrinen sind bereits größtenteils bestückt. Gebrauchskeramiken – teils dezent, teils farbenfroh bemalt – haben sich dort für die nächsten Monate niedergelassen. Bewacht werden sie von „Schweinehunden“. Damit sind aber keinesfalls Ordnungshüter des Museums gemeint. Nein, es handelt sich um skurrile Keramikobjekte der Künstlerin Irene Cebaus . In wenigen Tagen wird ihre Ausstellung „Geformt – gemalt – gebrannt“ eröffnet. Und da gibt es für die Künstlerin eine Menge zu tun.

Die dicke und die dünne Karola

Gerade hält sie zwei formschöne Exponate in den Händen und stellt sie vor: „Das sind die dicke und die dünne Karola. Sie gehören zu meinen Lieblingsstücken.“ Dann spießt sie die beiden Damen auf einem speziellen Ständer auf.

Ganz in der Nähe schauen zwei Köpfe einander in die Augen. Man kann sie aber auch so platzieren, dass sie sich voneinander abwenden. Oder beide in eine Richtung schauen. Je nach Stimmung. „Im Dialog“ hat die Künstlerin diese Objekte genannt.

Tanja Withut und Christa Holtmannspötter vom Töpfereimuseum betrachten die Figuren und lassen ihren Assoziationen freien Lauf. „Diese Köpfe“, meinen sie amüsiert, „könnte man auch als Harmoniebarometer für Paare benutzen.“

Wiederholungstäterin

Während Irene Cebaus ihre Ausstellung aufbaut erzählt sie, dass Ochtrup ihr ziemlich vertraut ist. In Metelen geboren und aufgewachsen, arbeitete die gelernte Glas- und Porzellanmalerin einige Jahre in der Töpferei Ostkotte. Heute lebt sie mit ihrem Mann in Stadtlohn. In ihrem kleinen Keramikstudio entstehen all die filigranen Tonobjekte. Auch das Töpfereimuseum ist ihr nicht fremd. Denn dort hat sie ihre Werke 2006 schon einmal gezeigt. In der aktuellen Ausstellung präsentiert die Künstlerin ein breit gefächertes Angebot ihres Schaffens. Jedes Stück ist ein Unikat, denn Irene Cebaus formt alles mit den Händen.

Diese kleinen „Glücksbringer“ hat Irene Cebaus ebenfalls per Hand geformt und gestaltet. Foto: Irmgard Tappe

„Besonders spannend finde ich es, wenn ich den Figuren durchs Bemalen Leben einhauche“, sagt sie. Ein Beispiel sind die kleinen, kunterbunten Figuren, die sie „Glücksbringer“ nennt. Keck und fröhlich schauen sie durch die Glasscheibe der Vitrine. Daneben hat sich eine Schar Kartoffelkönige ausgebreitet, von denen jede Majestät ihren eigenen Charakter hat.