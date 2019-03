Die Stadt Ochtrup kann beim neuen Kreisverkehr an der Stadthalle einen weiteren Haken auf ihrer To-Do-Liste machen: Das Wetter war den Bauarbeitern hold und so begannen am Montag die Asphaltierungsarbeiten. Diese wurden bereits am Dienstag abgeschlossen. Heißt: Die finale Asphaltdecke ist geschafft und endlich auf der Straße.Zuvor war der erforderliche Haftkleber aufgebracht worden.

Bleibt das Wetter auch in der kommenden Woche stabil, geht es auf der Baustelle als nächstes mit dem Gussasphalt im Innern des Kreisels sowie den Markierungsarbeiten weiter. „Wenn alle Arbeiten planmäßig erfolgen können, wird der neue Kreisverkehr zum Osterwochenende (20. April) geöffnet“, gibt sich die Stadt Ochtrup auf ihrer Homepage optimistisch, dass dieses Vorhaben gelingen wird.