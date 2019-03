Drei Schlüsselworte zum Glück

Eine riesengroße Portion Liebe, Respekt und Wertschätzung – das sind für Christina Bierbaum die Schlüsselworte. „Nur mit diesen elementaren Zutaten kann Familie richtig funktionieren“, ist die Ochtruperin überzeugt. Und wenn die 56-Jährige von Familie spricht, dann meint sie das nicht im Kleinformat, sondern hat hier ebenfalls andere Dimensionen im Blick. Familie, das sind für Christina Bierbaum neben Ehemann Johannes , den vier erwachsenen Söhnen und den zwei jüngeren Töchtern auch 13 junge Männer aus verschiedensten Teilen der Welt sowie ein Team von Mitarbeitern und guten „Geistern“, die sie im Alltag dabei unterstützen, diese Mammutaufgabe zu stemmen.

‚Der Impuls, helfen zu wollen

Es war die Flüchtlingswelle von vor vier Jahren, die bei Christina und Johannes Bierbaum „den Impuls auslöste, zu helfen“, blickt die ausgebildete Heimerzieherin auf die Ursprünge zurück. „Mein Vater war Flüchtling im Zweiten Weltkrieg und auch in der Familie meines Mannes wurde am Tisch immer ein Platz freigehalten für den Gast, der noch kommen könnte“, erzählt die engagierte Mehrfachmutter.

Ein Kraftakt

Es war ein wenig die Fügung des Schicksals, dass die Familie sich zeitgleich von ihrem Einzelhandel getrennt hatte und außerdem die Büros in dem Haus mitten in der Stadt frei wurden. Ein Rädchen griff ins andere. „Der Gedanke nahm konkrete Formen an“, berichtet Christina Bierbaum. Allerdings sollte die Umsetzung noch so manches Mal ins Stocken geraten. Die Bierbaums wollten unbegleiteten jugendlichen Flüchtlingen in Deutschland eine Chance geben, wollten sie aufnehmen, fördern und auf ihrem Weg in ein eigenständiges Leben unterstützen und begleiten. Dazu bedurfte es eines Konzeptes, der Gespräche mit Jugendämtern und Behörden – und mitunter reichlich Überzeugungsarbeit. Parallel dazu erfolgte der Umbau des Hauses. Ein Kraftakt. Im Mai 2016 dann war das Gesamtpaket geschnürt: Ins „Haus Gabriel“ zogen die ersten Bewohner ein. „Inzwischen betreuen wir die dritte Generation“, ist Christina Bierbaum selbst ein wenig erstaunt, wie schnell die Zeit verflogen ist – stolz darauf, wie gut sich ihr Anspruch an das „Haus Gabriel“ etabliert hat: „Wir wollten eine Alternative zu den anderen Einrichtungen sein. Das haben wir geschafft. Bei uns finden die jungen Flüchtlinge ein familienähnliches Setting vor. Wir bewahren Menschen nicht auf, wir geben ihnen ein Heim. Jedem, der hier einzieht, sage ich ‚Mein Zuhause ist auch dein Zuhause‘. Das liegt mir, das liegt uns am Herzen.“

Das zeigt sich nicht nur am Mobiliar und an hochwertiger Raumausstattung, das zieht sich auch durch den Alltag. „Hier gibt es außer einer keine anderen Regeln“, betont die 56-Jährige. Und die lautet: „Du benimmst dich so, wie sich ein Sohn zu Hause in der Familie zu benehmen hat. Damit ist alles gesagt, alles umfasst.“

Von der Dachterrasse aus geht es in die verschiedenen Wohnbereiche. Das Außenareal ist im Sommer ein beliebter Treffpunkt. Foto: Susanne Menzel

Ein Konzept, das funktioniert

Trotz des unterschiedlichen Alters zwischen 16 und 19 Jahren, trotz unterschiedlicher Fluchterlebnisse, trotz unterschiedlicher Kultur und Herkunft: „Es ist uns allen gemeinsam gelungen, die Jungs gut zu integrieren. Viele haben wir schon in ein eigenständiges Leben schicken können. Hier gibt es keine Gewalt, keine Aggression. Jeder von ihnen hat eine Arbeit, niemand lebt auf Staatskosten. Diese jungen Menschen sind motiviert, sich in Deutschland eine Existenz aufzubauen. Wir haben eine

Muctar ist stolz: Er konnte mit seinen Computerkenntnissen überzeugen und hat die Zusage für einen Ausbildungsplatz im IT-Bereich. Foto: Susanne Menzel

Erfolgsquote von 100 Prozent“, zieht die pädagogische Leiterin eine erfolgreiche Bilanz.

Dass ihr Tag mehr als acht Arbeitsstunden zählt und ihr Engagement über das einer „normalen“ Erzieherin hinausgeht – „Ja, das weiß ich. Aber es ist meine Passion. Und sie macht mir Spaß.“ Da wird gemeinsam Stunde um Stunde die deutsche Sprache gebüffelt, da geht es zur Schule, zu potenziellen Arbeitgebern auf der Suche nach Praktika. „Wir bürgen dort für die Jungs mit unserem guten Namen als Geschäftsleute“, weiß Christina Bierbaum. „Damit wird uns ein großer Vertrauensvorschuss entgegengebracht.“ Dass ihre Schützlinge den bisher nicht verspielt haben, bestätigt sie darin, weiter für diese jungen Menschen zu kämpfen. „Sie kommen ja mit einem Rucksack von Enttäuschungen und Erfahrungen hier an. Manche sind ausgehungert und krank. Da müssen wir zunächst erst einmal die körperliche Gesundheit wiederherstellen. Um die Hilfe bei Traumata kümmern sich bei Bedarf Fachleute. „Manchmal helfen schon eine feste Tagesstruktur und Sicherheit“, so Christina Bierbaum: „Etwa die, nicht mehr Hunger leiden zu müssen und ein voller Kühlschrank.“ Liebe geht in jeder Kultur durch den Magen.