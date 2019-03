Beim Grizzly ist der Bart jetzt ab

Dass das mal klar ist: Marion Stücken, die Wirtin der Ochtruper Felsenmühle, bei der sich gerne ganz viele Biker treffen, hat keine Angst vor Grizzlys. „Die da sind doch richtig knuddelig“, sagt sie und grinst Jan Leutenantsmeyer an. Der ist nämlich der bärtige Chef-Grizzly. Eigentlich fahren ja die mutigen Männer mit den bekannten Bärten auf Kaperfahrt. Bei einer besonders spritverliebten Spezies aus der Region und darüber hinaus ist das etwas anders. Die mögen vor allem große und alte Motorräder mit und ohne Soziussitz, haben ebenfalls beeindruckende Bärte und nennen sich eben Grizzlys. Ein Schelm, der Böses dabei denkt.

Der angesprochene Jan Leutenantsmeyer aus Nordhorn schwärmt für PS-starke Zweiräder, mag schöne Bike-Ausfahrten und liebt Motorradtreffen, um mit Gleichgesinnten ins Klönen zu kommen. „Im März ist für uns Biker noch nicht so viel los. Da habe ich mir Anfang der 1980er Jahre gedacht, wer um diese Zeit schon mit seiner Maschine unterwegs ist, muss schon irgendwie besonders – von mir aus auch ein klein wenig verrückt sein“, schmunzelt der über Sechzigjährige. Bärte, Zelte, Gemeinschaft, Fachsimpeleien und vor allem Spaß gehören seither dazu. Seit 1984 trifft sich die Grizzly-Bären-Motorrad-Gemeinde, die von Jahr zu Jahr größer wurde, am Jagdhaus in Bardel. Frauen sind mittlerweile längst dabei und beweisen, dass die Grizzlys eine tolerante Truppe sind. Seit 2018 hat man das März-Treffen an den „Bikertreff Felsenmühle“ in Ochtrup verlegt und ist von Wirtin Marion Stücken und ihrem Team mit offenen Armen empfangen worden. Hier stimmt alles und Platz zum Zelten, auch so eine Grizzly-Spezialität, ist ausreichend vorhanden. Geblieben ist trotz Ortswechsels die Vorliebe für Bärte. Besonders schöne und lange werden mit Pokalen ausgezeichnet, ebenso der älteste Teilnehmer, der mit der ältesten Maschine und mit der längsten Anreise. Das können locker ein paar Hundert Kilometer sein.

Jan Leutenantsmeyers Bart wird jedes Jahr für einen guten Zweck abrasiert – inzwischen zum 39. Mal. Bei den Grizzly-Zusammenkünften werden zudem Spenden gesammelt für die „Elternhilfe für das krebskranke Kind“ in Göttingen, für das die Nordhorner Hannelore und Bernhard Hoegen besonders aktiv sind. Diesmal sind rund 465 Euro zusammengekommen.

„Mal sehen, wie viele Leute aktuell den Weg nach Ochtrup wagen. Das Schietwetter ist nicht unbedingt verlockend. Aber Grizzlys sind hart im Nehmen, immerhin sind gut 200 Leute angereist“, freute sich Jan Leutenantsmeyer in der Runde seiner Freunde in der Felsenmühle und strich zufrieden durch seinen Bart.

Eine Geste, die nicht mehr lange dauern sollte, denn am Abend kamen Schere und Rasierer zum Einsatz.