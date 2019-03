Fachschaft Kunst des Städtischen Gymnasiums bietet Workshops an

Ochtrup -

Die Fachschaft Kunst des Städtischen Gymnasiums Ochtrup möchte die künstlerischen Fähigkeiten der Schüler in Zukunft noch stärker fördern und setzt hierbei auf neue Ideen von Arbeitsgemeinschaften und ein facettenreiches Workshop-Programm, das an die unterschiedlichen Interessen in den verschiedenen Jahrgangsstufen anknüpft.