„Da schmeckt es wie bei Oma“

Barbara Sünker hat einen Job, in dem sie jeden Tag Feedback für ihre Leistung bekommt. Und diese Rückmeldungen könnten ehrlicher nicht sein. Denn die 42-Jährige arbeitet als Hauswirtschaftsmeisterin in der Kita „De Lütten“. Dort kocht sie täglich für etwa 40 Mädchen und Jungen das Mittagessen. Und jedes Mal sagen ihr die Kinder auch direkt, ob es geschmeckt hat oder nicht.

Beim Essen in der Kita ist Übersichtlichkeit gefragt

So mögen es die Steppkes zum Beispiel gerne übersichtlich. Ein bunter Auflauf mit vielen verschiedenen Gemüsesorten, das ist nicht so ihr Fall, hat Barbara Sünker gelernt. „Ganz am Anfang habe ich mal Pizza gemacht und es gut gemeint“, erinnert sich lachend. Doch der Belag war den Kindern dann doch zu vielfältig. „Sie haben das Meiste heruntergekratzt und nur den Boden gegessen“, erzählt die Hauswirtschaftsmeisterin. Macht sie jetzt Pizza für die Kleinen, kommt immer nur ein Belag drauf – „und dann schmeckt es auch.“

An diesem Tag bereitet Barbara Sünker Kartoffelspalten mit Blumenkohl und Bratwurst zu. Die Kartoffeln sind schon im Ofen. Etwa zehn Kilogramm hat sie an diesem Tag geschält und verarbeitet. „Ja, da steckt etwas dahinter“, weiß die 42-Jährige um den großen Aufwand. Doch ihr ist wichtig, dass alles, was bei ihr auf den Tisch kommt, frisch und vollwertig ist. Bei ihr kommen keine Fertigprodukte oder Tütenware zum Einsatz. „Da schmeckt es noch wie früher bei Oma“ findet Kita-Leiterin Stefanie Winter . Auch sie und ihre Kollegen kommen abseits des „pädagogischen Happens“, wenn die Kinder essen, in ihren Pausen in den Genuss.

Nachtisch geht immer

Den Nachtisch bereitet Barbara Sünker ebenfalls selbst zu. Gleichmäßig rührt sie gerade den selbstgekochten Schokopudding durch. „Wenn der Pudding abkühlt, kann man gut eine Frischhaltefolie drauflegen. Dann bildet sich keine Haut“, weiß die Fachfrau. Doch die Kinder mögen es gerne, wenn sie die Haut unterührt. „Das schmeckt wie kleine Schokoladenstückchen“, erzählt die Köchin von den Vorlieben der Kinder.

Zu Letzeren gehören übrigens sämtliche Desserts. Egal ob Quarkspeisen, Joghurt, Pudding, Obst oder Milchreis: „Nachtisch geht immer und wenn es nur eine Banane ist“, sagt Barbara Sünker. An besonderen Tagen gibt es natürlich auch mal Eis.

Bei den herzhaften Gerichten fliegen die Kinder auf Nudeln in jeglicher Form und Zubereitungsart und natürlich auf Pfannkuchen. Die macht Barbara Sünker mit Dinkelmehl. Dazu gibt es Apfelmus. „Das ist hier der absolute Renner.“

Die Hauswirtschaftsmeisterin übernimmt auch den Einkauf für das Mittagessen. Fürs Frühstücksbuffet geht Stefanie Winter einkaufen. Doch demnächst soll dieser Part durch eine Anlieferung der Lebensmittel vereinfacht werden. „Es kostet einfach wahnsinnig viel Zeit“, wissen die beiden Fachkräfte.

Frühstück gibt es in Buffetform

Genauso frisch und vollwertig wie das Mittagessen soll in der Kindertagesstätte auch das Frühstück sein. Täglich werden in den drei Essräumen kleine Buffets aufgebaut. „Da helfen alle Kinder mit“, erzählt Stefanie Winter. Die Mädchen und Jungen haben die Wahl zwischen Müsli, Brot, Aufschnitt und diversen Aufstrichen. Regelmäßig sind zudem Quark, Joghurt und Eier im Angebot sowie täglich Obst und Gemüse. „Man darf den Kindern ruhig zutrauen, ihr Brot selbst zu schmieren – gegebenenfalls natürlich mit Unterstützung“, findet Stefanie Winter. Sie ist begeistert, wie gut die Kinder mitmachen und mit echtem Elan beim Tischdecken und auch beim anschließenden Aufräumen helfen – selbst die Kleinsten. Ganz nebenbei enstünden zudem tolle Tischgespräche, die wiederum die Entwicklung der Kinder förderten. „Das ist lebenspraktisch“, findet die Erzieherin.

Übrigens: So manches Gericht, das die Kinder laut Auskunft der Eltern daheim „absolut nicht mögen und niemals essen werden“, wird in der Kita ganz einfach und selbstverständlich verputzt. „Tja, Kinder am Tisch in der Gemeinschaft – das ist etwas anderes“, meint Stefanie Winter grinsend.