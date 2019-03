Die Pömmes von Ömmes

„Damit sind wir die älteste Fleischerei in Ochtrup“, ist „Ömmes“ Frank Oelerich , der mit Bruder Ralf aktuell das Unternehmen als persönlich haftender Gesellschafter leitet, stolz.

Seinen Lauf nahm die Geschichte Ende des 18. Jahrhunderts. Damals gründete der aus Holland kommende Ururgroßvater im Ochtruper Wiegbold 62 (heute Bültstraße 3) einen Fleisch- und Wurstwarenverkauf, der durch Viehhandel und Hausschlachtungen ergänzt wurde.

Im Juli 1933 eröffnete Sohn Franz Oelerich an dem Standort eine Fleischerei samt Ladengeschäft. „Mein Opa hat sich immer dann, wenn er nicht gerade im Krieg dienen musste, um die Fleischerei gekümmert“, erzählt Enkel Frank. Sowohl den Ersten als auch den Zweiten Weltkrieg musste der Opa mitmachen.

Im August 1958 stieg dessen Sohn Bruno ins Familienunternehmen ein und errichtete sogar zwei Filialen des Stammhauses. „Die wurden aber nach Abriss des Haues an der Bahnhofstraße 58 zum 1. Oktober 1964 und nach Einstellung des Selbstbedienungsgeschäftes Weitkamp am Kreuzweg 29 zum Jahresende 1973 wieder aufgegeben“, schildert der heutige Gesellschafter.

Was blieb, ist die Fleischerei an der Bültstraße, der Name Ömmes – und die Bratwurst, die Vater Bruno in den Mittelpunkt gestellt hatte. „Mein Vater meinte, einem Erzeugnis müssten wir uns im großen Stil widmen, um uns von der Konkurrenz abzuheben. Das war und ist die Bratwurst“, sagt Frank Oelerich. Und so fuhr Vater Bruno anfangs mit dem Bulli los, bis ans Dach mit Wursterzeugnissen beladen, um landauf, landab die Produkte zum Verkosten anzubieten. „Das machte er mit einem Bulli, der falsch lackiert war. ‚Oelerich Qualitsfleisch‘ war dort aufgebracht. Wir haben‘s einfach so gelassen“, erinnert sich der Junior mit einem Schmunzeln.

Die Bratwurst entwickelte sich zu einem schmackhaften Selbstläufer. Grillstuben, Fußballstadien – an vielen Orten im Münsterland und sogar im Ruhrgebiet gab‘s das Fleischerzeugnis aus der Ochtruper Manufaktur. „Später haben wir dann umgestellt: Von der direkten Belieferung auf den Verkauf an den Großhändler, der sich um den Weitervertrieb kümmert“, schildert Oelerich.

Anfang der 1979er Jahre wurde das Haus an der Bültstraße dann saniert. Frank Oelerich: „Bis in die 70er Jahre haben wir hier noch selbst geschlachtet. Die Schweine wurden vorne zur Tür hineingetrieben. Es ging weiter durch einen langen, engen Flur. Auf dem Hof war der Weg dann zu Ende.“ Mit der Aufgabe dieses Berufszweiges wurde das Objekt umgebaut und neben dem Laden eine Imbisstube errichtet – die mit den bekannten „Ömmes Pömmes“. Das sind „Pommes hochkant“, sagen die Nachbarstädter aus Gronau. Frank Oelerich: „Zunächst haben wir beides angeboten: Pommes aus Kartoffeln sowie solche aus Kartoffelmehl, die gepresst werden. Damit kamen die Verkäuferinnen aber bei den Bestellungen immer wieder mal durcheinander. Da die Press­pommes bei den Kunden am besten ankamen, haben wir uns darauf spezialisiert.“

Heute bieten die Ömmes-Brüder neben den Produkten in der Metzgerei und aus dem Imbiss noch einen Partyservice sowie Schinken (am Langenhorster Bahnhof wurde eine zusätzliche Schinkenhalle gebaut) an. Und die nächste Generation ist auch schon gesichert. Ob seine Söhne allerdings beruflich in Vaters Fußstapfen treten, weiß Frank Oelerich noch nicht: „Sie tendieren beide erst einmal in Richtung Studium.“ Nur in einem Bereich, da sind sie bereits in die Familientradition eingestiegen: „Mein Sohn Max wird auch schon Ömmes genannt“, freut sich Vater Frank.