Der Frühling ist da! Erste Sonnenstrahlen, mildere Temperaturen, blauer Himmel – herrlich! Auch die Natur blüht im wahrsten Sinne des Wortes in diesen Tagen auf. Die Schneeglöckchen waren die ersten, jetzt bringen Krokusse und Osterglocken Farbtupfer auf die Wiesen und an die Wegränder. Da wird die Vorfreude auf die Osterfeiertage gleich viel größer. Um die Wartezeit bis dahin zumindest für die jüngsten Leser dieser Zeitung etwas zu verkürzen, loben die Westfälischen Nachrichten wieder einen Mal- und Bastelwettbewerb für Kinder aus.

Gesucht wird in diesem Jahr die schönste Blumenwiese. Der Kreativität sind erneut keine Grenzen gesetzt, ob gemalt auf Papier oder Karton, gebastelt mit Wolle, Stoff oder anderem Material – jede Blumenwiese findet ihren Platz im Wettbewerb. Die Nachwuchskünstler dürfen sich über tolle Preise freuen. Es warten spannende Spiele für Groß und Klein und für Drinnen und Draußen.

Wer mitmachen möchte, sollte seine Blumenwiese bis zum 12. April (Freitag) in der Redaktion, Professor-Gärtner-Straße 23, abgeben. Name, Alter, Adresse und Telefonnummer nicht vergessen. Alle eingereichten Blumenwiesen werden von einer Jury bewertet. Die schönsten unter ihnen gewinnen einen Preis. Die Verleihung findet am 17. April (Mittwoch) in den Räumen der Redaktion an der Professor-Gärtner-Straße 23 statt. Die Sieger werden telefonisch benachrichtigt, sie erklären sich mit einer Veröffentlichung ihrer Namen in der Zeitung einverstanden. Die schönsten Blumenwiesen werden bei dem WN-Servicepartner, der Buchhandlung Steffers im Schaufenster ausgestellt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.