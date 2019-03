Die modischen Stellschrauben

Locker über mehr als drei Stunden saßen 13 wissbegierige Frauen jeden Alters, gegen Ende vielleicht etwas müde, weil der Tag mit Arbeit und Kindern sicher hektisch genug war, interessiert zusammen, um die Geheimnisse von Typen und Farben zu entschlüsseln. Als kompetente und angenehm agierende und argumentierende Referentin war Hildegard Jorch aus Münster eingeladen, die einige Teilnehmerinnen schon aus einem von ihr geleiteten Schminkkurs kannten und schätzen gelernt hatten.

Aber erst einmal wurden keine Stoffbahnen, Puderquasten oder Kleiderbügel bemüht, sondern Hildegard Jorch versuchte, Motivation und Fragen der Frauenrunde zu eruieren. „Wie möchte ich rüberkommen?“, „Welches Bild habe ich von mir und gibt es dafür modische Entwicklungsmöglichkeiten?“ oder „An welchen modischen Stellschrauben möchte ich sicherer drehen können?“ Das waren nur einige Eckpunkte, die sofort mitten ins Thema führten und ein sehr angeregtes und persönliches miteinander Sprechen ermöglichten. Die Referentin lenkte behutsam die Aufmerksamkeit auf einfache und verständliche „Typ-Unterscheidungen“ (Knopf-, Schatten- und Wassertyp) und jede in der Runde stellte sich zwanglos, aber auch aufmerksam der gemeinsam vorgenommenen Einordnung. Was mit der Augenpartie begann, setzte sich mit den Haaren, Augenbrauen, dem Mund- und Hauttyp fort. Durch diese Aufmerksamkeiten ließen sich kleine aber wichtige Erkenntnisse gewinnen.

Wie kann man beispielsweise in der genauen Beobachtung des eigenen Hauttons Hinweise bekommen, mit denen man Tipps für die Farbauswahl oder Mustergestaltung bei Kleidern, Blusen, Jacken oder der Schal-Wahl erhalten kann? „Passt der Gelbton in meiner Haut zu den Gelbanteilen in der Farbe des Tuchs, für das ich mich beim Kauf neulich entschieden habe?“, war beispielsweise eine der zielführenden Entscheidungsfragen.

Und siehe da: Aus dem bekannten „Nee, mir steht überhaupt kein Grün“, wurde durch kundige und überzeugende Hinweise von Hildegard Jorch dann doch eine „grüne Erkenntnis“.

Man könne zwar durch Funktionskleidung wie Priesterrock oder Apothekerinnenkittel die jeweilige Persönlichkeit in den Hintergrund drängen, aber mit wohlwollender Aufmerksamkeit für das, was Mutter Natur jedem mitgegeben habe, ließe sich das vermitteln, was man als Person deutlicher und authentischer zur Geltung bringen möchte, so Hildegard Jorch.

Neben der genauen Auseinandersetzung mit Farben und ihren unterschiedlichen Akzenten (warm, kalt, hell, dunkel, usw.) können kleine Knöpfe, ein wenig Schmuck oder ein kontrastierendes Tuch echte Überraschungen erzeugen.

Und noch dies: Der Berichterstatter wurde als Knopftyp gecastet. Nicht nur für den war das ein allemal lohnender Abend.