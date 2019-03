„Das ist immer etwas Besonderes“, erzählt sie im Gespräch in der Galerie „Kunst(t)räume“ auf dem Kniepenkamp 18.

Hier kann man sie regelmäßig treffen, wo sie sich zusammen mit Steffi Herrmann und Chris Tettke um das kleine aber feine Tee-Kontor „Teeträume“ kümmert. Hier entstand auch die Idee für ihre neue Ausstellung „heute geträumt“ im Forum der Bücherei St. Lamberti an der Marktstraße 8, die am 30. März (Samstag) um 11 Uhr eröffnet und bis zum 18. Mai zu besuchen sein wird.

Mit dabei ist der Chor „Signale“, dem sie schon lange angehört und mit dem sie das Engagement für das Kinderprojekt CRC in Südafrika teilt. Die Einnahmen aus ihrem Bilderverkauf gehen nach Abzug der Materialkosten ebenfalls an diese Organisation.

„Künstlerisches Arbeiten und Schaffen belebt, befördert und strukturiert meinen Alltag nach der Pensionierung als Pädagogin und Lehrerin. Dafür war Ochtrup sozusagen mein berufliches Zentrum. Hier lebte ich mit meinem schon gestorbenen Ehemann Friedhelm und meiner Tochter“, berichtet sie bei einer Tasse Tee. Ihre Lebensmitte hat sie nun aber schon länger nach Emsdetten verlegt, sich dort ein Atelier, eine Werkstatt und einen kleinen Ausstellungsraum „Atelier Ems 8“ an der Emsstraße 8 geschaffen. „Nicht, dass ich zwischen Leben und Arbeiten trennen will. Aber auch wenn ich zu Hause mitunter Ideen und Skizzen entwickle, beflügelt mich die Arbeit im räumlich getrennten Atelier“, gewährt Barbara Feiden Einblicke in ihr künstlerisches Schaffen. Sie habe sich in ihrem Atelier in der letzten Zeit sozusagen immer wieder beim künstlerischen „Tagträumen“ erwischt – besser gesagt entdeckt – und dies für ihre neuen Bilder, die sie sich regelrecht erarbeitet und Schicht für Schicht auf- und wieder abträgt und mit anderen Materialien ergänzt – in einem kreativen Prozess entwickelt. Selbst wenn es auf der Zielgeraden vor einer geplanten Ausstellung etwas hektischer werde, man plötzlich Zweifel bekäme, ob man wirklich schon wieder etwas präsentieren möchte oder man vielleicht das Urteil von Besuchern und Kollegen mit gewisser Anspannung erwarte, gebe es immer einen Mehrwert, betont Barbara Feiden: „Eine Ausstellung ist für mich selber stets ein Gewinn. So etwas eröffnet und vermittelt mir einen anderen, vielleicht sogar neuen Blick auf meine Arbeiten – und darauf bin ich gespannt und freue ich mich regelrecht.“