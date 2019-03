Robert Loth , der Geschäftsführer von Maier-Wassertechnik aus Oerlinghausen, die die Erneuerung der Anlage ausführte, hatte bei der Bedienungserläuterung vor der Schalttafel im angrenzenden Gebäude für einen kleinen, aber kompetenten Kreis der Bediener plädiert. „Das ist ein recht kompliziertes und labiles Ganzes, das eine Menge Fingerspitzengefühl und Sachkenntnis erfordert“, hatte der Ingenieur Bauamtsleiterin Karin Korten , Stadtverwaltungsmitarbeiter Patrick Ewering sowie Johannes Ratering geraten.

Ebenfalls nicht ganz so unkompliziert wie erwartet war der Ausbau der tonnenschweren alten Stauklappe im vergangenen Oktober durch die Fachfirma aus dem Teutoburger Land. Dass die Steuerung auch mit Blick auf Hochwasserschutz, Fischbestand und die möglicherweise auf Pfählen stehenden älteren Gebäude in der Nachbarschaft wie Stift und Kirche (Grundwasserpegel) dringend angeraten war, stand schon länger außer Frage. Aber als die Stauklappe dann in der Werkstatt genauer unter die Lupe genommen wurde, stellten sich so viele Mängel heraus, dass eine reine Aufarbeitung nicht mehr in Frage kam. Somit verzögerte sich der Zeitrahmen. Und die vorübergehend eingesetzte hölzerne Stauwand mit Überlauf musste länger ihre Hilfsdienste tun – bis eine neue Stauklappe passgenau hergestellt war.

In den vergangenen Wochen wurde diese angeliefert, eingesetzt und mit einer neuen durch Öldruck betriebenen Absenkmechanik und ausgeklügelter Steuertechnik versehen. „Wir haben in der Anlage bestimmte Parameter abgelegt, die die automatische Regelung über verschiedene Fühler und Wasserstandsinformationen regeln. Aber man kann – im Falle eine Falles – auch manuell eingreifen“, präzisierte Norbert Loth. Selbst wenn der Strom ausfallen sollte, gebe es eine mechanischen Überlaufmöglichkeit.

Derzeit denkt die Stadtverwaltung noch über eine Fernabfrage und Fernsteuerung sowie eine temporären Beheizung (Erneuerung der alten Gleitwandheizung ist im Sommer geplant) nach, um auch bei tiefsten Temperaturen das Wehr störungsfrei betreiben zu können. „Deshalb kann ich aktuell mit Blick auf den Haushalt den Kostenrahmen noch nicht exakt beziffern“, informierte Karin Korten.

Selbst die Hydraulik für die tonnenschwere Stauklappe lässt mit einer Handpumpe bewegen. „Ich gehe von vier Stunden Handarbeit zur kompletten Stellungsveränderung aus“, schmunzelte Wasserfachmann Loth. Auf diese Einladung reagierte Bürgermeister Kai Hutzenlaub am Ende, bevor die Bauamtsleiterin die Abnahme gegenzeichnete, dann aber eher verhalten.