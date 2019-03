Ein schöner Dreiklang des Schaffens

Nach ihrer Lehre als Glas- und Porzellanmalerin in der Porzellan-Manufaktur Heinz Pettirsch in Burgsteinfurt arbeitete sie vier Jahre lang bis 1970 als Keramikmalerin in der Tonwaren-Fabrik von Heinrich Ostkotte in Ochtrup. Danach verschlug es sie aus beruflichen und privaten Gründen nach Stadtlohn, wo sie seit 1980 ihr Keramikstudio Ton in Ton betreibt. 2006 hatte sie bereits eine Ausstellung im Töpfereimuseum . Bürgermeister Kai Hutzenlaub verwies darauf, dass schon seit Jahrzehnten in der Dauerausstellung des Hauses Keramikarbeiten von Cebaus zu sehen seien. Hutzenlaub erinnerte auch daran, dass Ochtrup eines der Töpfereizentren war. „Wie lange und wie intensiv, das konnten wir bei den jüngsten, beeindruckenden Ausgrabungen hier vor der Tür im letzten Jahr wieder erfahren“, untermauerte er diesen Verweis.

Die neue Ausstellung zeigte die aktuellen Richtungen in dem schöpferischen Gesamtwerk von Cebaus. Bernd Sikora , Vorsitzender des Kunst- und Kulturkreises Berkelkraftwerk, nahm die zahlreichen Besucher mit auf eine Reise durch den Facettenreichtum ihrer Keramikkunst. Für Sikora war der Titel der Ausstellung ein „schöner Dreiklang“ der Entstehung ihrer Werke. „Irene Cebaus hat von Anfang an ihre Arbeiten künstlerisch aufgefüllt. Es sind alles Unikate“, hob Sikora hervor. Die Gebrauchsware zeige in den Ausmalungen, wofür sie verwendet werden könnte. „Jede Bemalung offenbart einen unheimlich sicheren und freien Strich, den sie gezielt und mit sicherer Hand auf ihre Plastiken aufträgt“, so Sikora. Der letzte Schritt sei das Brennen der Keramiken. „Man weiß nie, was wirklich dabei heraus kommt“, lenkte Sikora ein.

Neben der Gebrauchsware zeigte die Ausstellung auch noch die reinen Plastiken. Sogenannte „Kartoffelkönige“ begleiten sie schon seit Jahren durch ihr Oeuvre. Auch hier ist jede Plastik Handarbeit und von einzigartiger Ausdruckskraft. Ganz neu sind die Plastiken, die sie „Schweinehunde“ nennt: skurrile Mischwesen, die die Fantasie in Gang setzten.

Ebenfalls neu in ihrem Oeuvre sind zudem die „Dialogköpfe“, wofür ihr Mann Roman Cebaus die Holzblöcke schuf. Je nach Tagesform kann man die Köpfe zueinander oder voneinander wegdrehen. „Die zotteligen Haare dieser Köpfe habe ich mit der Knoblauchpresse geformt“, verriet Cebaus. Über allem schwebte eine Leichtigkeit und ein ganz feiner Humor, der den Dialog des Betrachters mit ihrer Kunst geradezu herausforderte.