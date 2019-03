Konzept hat Prüfung bestanden

Mehr als 23 000 Menschen mussten alleine in Magdeburg vor der Flut evakuiert werden, das öffentliche Leben lag brach, nichts ging mehr, weil das Wasser alle im Griff hatte: Das Elbe-Hochwasser im Jahr 2013 war ein Flut-Drama gigantischen Ausmaßes. Feuerwehr , THW , Hilfsorganisationen, Bundeswehr: Überall entlang der Elbe halfen damals viele Einsatzkräfte aus der Republik mit, die Folgen der Flut und die nicht weniger werdenden Wassermassen unter Kontrolle zu halten. Auch aus dem Kreis Steinfurt waren Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren ebenso wie Ehrenamtliche von Hilfsorganisationen längere Zeit vor Ort und packten unermüdlich mit an.

Möglich macht das die sogenannte „Vorgeplante überörtliche Hilfe im Bereich des Brandschutzes und der Hilfeleistung“, kurz VüH, der Feuerwehren im Kreis Steinfurt. Per Landeskonzept halten die Feuerwehren neben ihren kommunalen und den Verpflichtungen auf anderen Ebenen Teams und Technik bereit, um im Ernstfall helfen zu können.

„Es gibt Einsatzlagen in anderen Bundesländern oder auch in der näheren Umgebung, wo Feuerwehren über einen längeren Zeitraum mit größeren Lagen beschäftigt sind und diese örtlichen Trupps dann Hilfe von außerhalb gebrauchen“, sagt der stellvertretende Kreisbrandmeister Werner Henrichsmann . Gemeinsam mit seinem Sohn Thomas und den Kameraden Paul Everding aus Altenberge und Manfred Böhm aus Metelen hat der Wettringer das VüH-Konzept vor kurzem umfangreich überarbeitet. Nach einigen Jahren seien Veränderungen nötig geworden, so Henrichsmann. Wasserförderung, Hochwasserlagen, Waldbrände, Explosionen und andere technische Hilfeleistungen: Insgesamt vier komplette Züge sowie ein weiterer Logistik-Zug, Unterstützung- und Führungskräfte sieht das Konzept für den Fall der Fälle vor.

Anders als bei den alltäglichen Einsätzen der Wehren, bei denen es auf jede Minute ankommt, kann die überörtliche Hilfe entweder innerhalb von höchstens zwei Stunden sofort mobilisiert werden, dann rücken die Wehrleute für maximal 24 Stunden ohne Übernachtung aus, oder mit einem Vorlauf von zwölf Stunden bis zum Abrücken für Einsätze mit einer Gesamteinsatzdauer von drei Tagen für jede einzelne Einsatzkraft. Frauen und Männer, die sich für etwaige Situationen bereithalten, haben in der Regel eine fertig gepackte Reisetasche zu Hause und können auf die Unterstützung ihrer Arbeitgeber und Familien zählen. Am Samstag wurde die neuste Fassung des Konzepts „auf Herz und Nieren geprüft“, wie Henrichsmann sagt.

Bereits gegen neun Uhr waren die Kräfte zu einem Bereitstellungsraum in der Kaserne in Rheine-Bentlage alarmiert worden. Hauptgrund für die Übung: Die Alarmierung. Im Zuge der Neukonzeptionierung mussten die Funkmeldeempfänger der Wehrleute im Kreis neu programmiert werden. Die Übung sollte nun zeigen, ob der Alarm bei allen Frauen und Männern ankommt.

Im Anschluss übten die Einsatzkräfte die Kolonnenfahrt. Rund 50 Fahrzeuge durchquerten im Verband das Kreisgebiet, passierten Innenstädte, Bundesstraßen und auch Autobahnabschnitte.

Beendet wurde die Großübung mit einem Mittagessen in den Räumen der Feuer- und Rettungswache Ibbenbüren. Mit dem Ergebnis zeigten sich die Verantwortlichen zufrieden. Die Rettungsdienste seien nun bestmöglich gerüstet, um auch außerhalb des Kreises zu helfen.