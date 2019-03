Spannende Auftritte

Das vergangene Jahr war für den Männerchor mit vielen Auftritten, Konzerten und Fahrten gespickt, zog der Vorsitzende Martin Huckebrink jetzt bei der Mitgliederversammlung im Hotel Brinckwirth Bilanz. Besonders in Erinnerung geblieben sind ihm die beiden Events in Emsdetten im Sommer und das Kirchenkonzert zusammen mit dem Männerchor Emsdetten. Außerdem das vorweihnachtliche Konzert in der Marienkirche zusammen mit dem Kirchenchor St. Lamberti und einem Orchester. So ähnlich geht es für dieses Jahr weiter, wobei der große Auftritt im Rahmen der Woche der Brüderlichkeit in der Villa Winkel des Chores „ Con fuego “ bereits stattgefunden hat.

Am 18. Mai (Samstag) fahren beide Chöre nach Kampen in die Niederlande zum Chorfestival. „Dort wird auf mehreren Plätzen und in verschiedenen Kirchen gesungen“, kündigt der Männerchor in einem Pressebericht an. Zudem wirken beide Chöre beim Galaabend des Spielmannszuges Weiner am 30. August mit.

Jo Weitkamp verstärkt den Kreis der aktiven Sänger künfitg. Foto: Heinz Oelerich

Das nächste Großereignis, bei dem beide Ensembles stark gefordert werden, ist das Neujahrskonzert am 11. und 12. Januar 2020. „Die Proben dafür laufen bereits, wobei Neueinsteiger immer willkommen sind“, heißt es im Bericht. Jede Stimme, sowohl beim Männerchor als auch bei „Con fuego“, könne noch Verstärkung gebrauchen.

Ein spannender Auftritt steht voraussichtlich im Mai 2020 „Con fuego“ bevor. Es gilt erneut, den Meisterchortitel zu erringen. Auch dafür beginnen die Proben in Kürze.

Bei den Wahlen für den Vorstand haben sich kaum Änderungen ergeben. Er setzt sich nun wie folgt zusammen: Vorsitzender bleibt Martin Huckebrink, Stellvertreter sind Sandra Lischik und Alfred Timmermeester. Als Geschäftsführerin fungiert Silvia Brinckwirth, ihr Stellvertreter ist Theo Steven, erster Kassierer bleibt Heinz-Hermann Wieling, zweiter Kassierer ist Heinrich Brinckwirth. Meinhard Rasing wurde als Notenwart bestätigt, Heinz Oelerich und Alfred Timmermeester als seine Stellvertreter.

Der Festausschuss bleibt mit Heinz Oelerich, Alfred Timmermeester und Michael Wörmann in bewährten Händen.

Als Kassenprüfer wurden Ewald Volbert und neu Heinrich Stücker sowie Erich Wiggenhorn gewählt. Der musikalische Beirat setzt sich auch weiterhin aus Hermann Nobbenhuis, Günter Benning, Adolf Renkert und Theo Steven zusammen. Beisitzer bleiben Günther Huke und Norbert Paßlick.

Ehrung: ranz Kempers (2.v.l.) und Helmut Elsner (2.v.r.) wurden für 25 Jahre aktives Singen im Chor vom Vorsitzenden Martin Huckebrink (r.) und Chorleiter Thomas Lischik ausgezeichnet, Foto: Heinz Oelerich

Helmut Elsner nahm eine Urkunde und eine MCO-Nadel für 25 Jahre aktives Singen von Martin Huckebrinck und Sandra Lischik entgegen. Darüber hinaus gab es eine Nadel vom Sängerkreis NRW für ihn und Franz Kempers. Neu im Kreis der aktiven Sänger ist Jo Weitkamp.